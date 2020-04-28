Взаємодія ДФС та АРМА підвищить ефективність управління арештованим майном, – Солодченко

Співпраця Державної фіскальної служби (ДФС) та Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) підвищить ефективність роботи з арештованим майном.

Про це в ході робочої зустрічі з керівництвом АРМА зауважив виконуючий обов’язки керівника ДФС Сергій Солодченко, передає офіційний веб-сайт служби.

"Взаємодія з фіскальною службою, яка в рамках своєї діяльності має справу з арештованим майном, повинна максимально сприяти ефективній роботі АРМА з цими активами. Це допоможе більш якісно та, найголовніше – своєчасно, здійснювати в інтересах Держави управління рухомим та нерухомим майном, іншими активами, арештованими рішеннями судів у кримінальних провадженнях", - заявив Солодченко.

Під час зустрічі, АРМА та ДФС також домовились після завершення карантину проводити розширеної селекторної наради із залученням представників центрального апарату та територіальних органів відомств.