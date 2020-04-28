На Stem is Fem українські школярки запропонували концепти роботів для боротьби з коронавірусом

Роботи замість кур’єрів, особистих помічників, діагностів, прибиральників та апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ). Такі ідеї запропонували українські школярки на конкурсі з робототехніки під час проєкта Stem is Fem.

Про це розповів один з ініціаторів проєкта, керівник компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв.

"Завдання, які виконують учасниці модулів, пов’язані із вирішенням актуальних проблем. Для нас важливо, щоб школярки бачили, як використати на практиці ті знання, які вони отримують на лекціях. Учасниці онлайн-модулю розробили різноманітні прототипи роботів для боротьби з пандемією. Вони проаналізували ситуацію, що склалася, та запропонували оригінальні рішення, як зменшити ризик зараження нових пацієнтів", – пояснив Сапар Карягдиїв.

У конкурсі концептів роботів, які б допомогли у боротьбі із пандемією COVID-19, взяли участь 30 старшокласниць зі всієї України. Концепти створювали у програмі Lego Digital Designer. Також на суд жюрі представляли відео-презентацію, у якій конкурсантки розповідали про свої ідеї. Оцінивши оригінальність, практичність та якість реалізації робіт, переможницею обрали Марію Щербань із Запоріжжя.

"Я обрала таку проблему – зараження лікарів через контакт із хворими та нестача захисних костюмів. Для її рішення я пропоную робота, який буде корисний у двох ситуаціях. Він дезінфікуватиме костюм лікаря перед тим, як його зніматимуть, щоб він далі був безпечний для утилізації. Також він дезінфікуватиме кімнати після хворих, щоб людина не контактувала із зараженими приміщеннями", – описала свого робота переможниця.

Робот Марії Щербань має бути оснащений трубками для всмоктування дезінфектору та клапанами для його розбризкування, мотором і датчиками для контролю тиску і кількості розчину, та рухливими кінцівками. Вертикальна компановка робота додала йому здатності до маневрування, а трьохколісне шасі – стійкості. Та є у проєкті і деталі, що вимагають доопрацювання.

"Із цікавих завдань, які ще слід вирішити – система пізнавання людей та приміщень; вирішення проблеми самообробки робота, щоб виключити необхідність робота-напарника, тим самим зменшити вартість проекту вдвічі", – оцінила ідею переможниці координаторка тренерів First Lego League в Stem-школі Inventor Олена Савчинська.

За переможну модель Марія Щербань отримала конструкторський набір для самостійного свторення робота, а після завершення карантину на неї чекає поїздка-сюрприз. Ще три учасниці розділили між собою 2-е місце – Вероніка Подлєснова (Дніпро), Альона Квітка (Сєвєродонецьк) та Марія Тополь (Українка). Вони у подарунок отримають двомісячний онлайн курс Robotics Foundations I - Robot Modeling від Università degli Studi di Napoli Federico II що в Італії.

Конкурс відбувався в рамках освітнього модулю "Робототехніка та інженерія" благодійного проєкту Stem is Fem. Проєкт має на меті привернути більше дівчат до освіти і кар’єри у технологічних сферах. У квітні відбувся 4-й модуль проєкту, попередні були присвячені біотехнологіям, ІТ, екології та енергетиці. У травні розпочнеться відбір на участь у 5-му модулі.