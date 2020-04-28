Навколо легалізації грального бізнесу поширюються фейкові новини, - політолог

Політичний експерт, магістр державного управління, соціолог Володимир Воля зазначає, що навколо легалізації грального бізнесу поширюються фейкові новини.

Про це він повідомив в ході прес-конференції "Головні проблеми легалізації грального бізнесу в Україні" в прес-центрі Українських Новин.

За його словами, серед населення було проведено соцопитування, за результатами якого населення в більшості підтримувало легалізацію грального бізнесу.

Населення, серед іншого, також опитували з приводу легалізації марихуани та проституції.

"Помістили в психологічний ряд наркотики (медичну марихуану), проституцію і гральний бізнес. Хоча гральний бізнес не є настільки соціально небезпечним як наркоманія або проституція. Питання – це було навмисне зроблено або без задньої думки", - сказав Воля.

При цьому він додав, що його насторожують заголовки в ЗМІ типу "Українці проти легалізації грального бізнесу", так як це все відбувається задля зміщення акценту.

При цьому соціолог додав, що та ж легалізація грального бізнесу буде мати такі позитивні ефекти як нові робочі місця, інфраструктура, фонди для соціального захисту та медицини, як мінімум.

Як повідомляли Українські Новини, 16 січня поточного року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроекту №2285-д про легалізацію грального бізнесу.