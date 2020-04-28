Кабмін дозволив НСТУ сплатити борг €10,6 млн перед Euronews, але рахунок досі заарештований

Кабінет Міністрів дозволив Національній громадській телерадіокомпанії (НСТУ), де ДБР підтвердило обшуки, сплатити заборгованість 10,6 млн євро перед телеканалом Euronews.

Про це йдеться в постанові №304 від 24 квітня, передають Українські Новини.

Зокрема Кабмін доповнив порядок використання НСТУ коштів державного бюджету роздільною здатністю використовувати кошти на погашення протягом 2020 року на підставі рішення суду заборгованості перед Euronews, в тому числі, на оплату виконавчого збору та інших витрат виконавчого провадження.

Водночас, згідно з повідомленням НСТУ, голова правління телерадіокомпанії Зураб Аласанія зазначив, що хоча постанова Кабміну і відкриває шлях до вирішення проблеми виплати боргу, якій вже 10 років, бюрократичні процедури із розблокування рахунків Громадського мовника можуть затягнутися.

Він зазначає, що сама по собі постанова уряду ще не означає розблокування, рахунок досі заарештований.

В понеділок НСТУ планувала подати Міністерству культури паспорт бюджетної програми, який потім має бути направлений Міністерству фінансів, після узгодження якого передано в Міністерство юстиції, а Мін'юст знову передасть в Кабмін і тоді уряд на засіданні зможе затвердити паспорт програми і тільки після цього НОТУ зможе сплатити борг Euronews.

Аласанія зміг спрогнозувати, коли буде виплачено борг і розблоковані рахунки НСТУ.

Як повідомляли Українські Новини, Аласанія заявив, що Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) відключив мовлення телеканалу "UA: Перший" за борги перед державою. Тоді Суспільне ТБ просило своїх працівників піти в неоплачувану відпустку через дефіцит коштів.