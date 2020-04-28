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28 квітня 2020, вівторок, 14:02 147
Суспільство 2020-04-28T16:30:03+03:00
Українські Новини
Екс-главі МОЗу Уляні Супрун не довіряють 63% українців, – опитування

Екс-главі МОЗу Уляні Супрун не довіряють 63% українців, – опитування

Ірина Дорофейчук
Максим Степанов, Уляна Супрун, МОЗ України, соцопитування, Віктор Ляшко
Уляна Супрун. Фото: Українське фото
Уляна Супрун. Фото: Українське фото

Соціологічна група "Рейтинг" заявила, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко користується довірою 41% опитаних українців. Це найвищий показник довіри серед громадян серед діючих і колишніх керівників медичної галузі.

Про це повідомило інтернет-видання "Ліга.нет", посилаючись на результати соціологічного опитування.

При цьому Ляшко не довіряють теж багато людей - третина опитаних (31%), а кожен п'ятий (19%) не знає, хто це.

Міністру охорони здоров'я України Максиму Степанову довіряє кожен четвертий (25%), стільки ж українців йому не довіряють (26%). При цьому найбільше опитаних (38%) не знають, хто він такий.

Якщо говорити про колишніх керівників МОЗу, то Уляні Супрун довіряють лише 19% опитаних українців, а не довіряють цілих 63%. Не знають її лише 13% респондентів.

Колишньому міністру охорони здоров'я Іллі Ємцю довіряють 16% (не довіряють 33%, не знають 41%), а попередньому керівнику МОЗу Зоряні Скалецькій – 13%, 39% та 41% відповідно.

 

Соцопитування за "випадковими" телефонними номерами із використанням комп'ютера проведено 24-25 квітня 2020 року серед 1 200 українців віком від 18 років по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій. Похибка не вище 2,8%.

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