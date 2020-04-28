Близько сорока нардепів звернулися до прем’єр-міністра з вимогою звільнити поліцейського чиновника Михайла Банка

Близько сорока нардепів звернулися до прем’єр-міністра з вимогою звільнити поліцейського чиновника Михайла Бан

Народні депутати підписали звернення до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з вимогою звільнити Михайла Банка, що займає посаду начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції в Івано-Франківській області. Чиновник незаконно заволодів природоохоронними землями біля курорту “Буковель” та шантажує місцевих підприємців.

Звернення з вимогою втрутитися в ситуацію і звільнити Михайла Банка із займаної високої посади вже підписало близько сорока народних депутатів України.

У зверненні, яке також адресоване міністрові внутрішніх справ Арсену Авакову, депутати наводять факти журналістського розслідування видання “Апостроф” про сумнівні доходи посадовця Нацполіції та незаконне збагачення. Михайло Банк будує готельний комплекс на природоохоронних землях Карпат і купує дорогі автомобілі. Ситуація підриває авторитет всієї правоохоронної системи України, наголошують депутати.

Також відомо, що Михайло Банк шантажував місцевих підприємців, через суди ініціював обшуки і вилучення документів, паралізуючи роботу підприємств, а потім вимагав у бізнесу “викуп”.

У березні Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом зловживання Михайлом Банком посадовими обов’язками зі спричиненням тяжких наслідків. Розслідування має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, повідомляла ГО "Антикорупційний блокпост".

Також минулого місяця Національна поліція розпочала внутрішнє службове розслідування за участю працівників департаменту внутрішньої безпеки за фактами, описаними у журналістському розслідуванні.

Натомість, незважаючи на кримінальне правопорушення і зацікавлення Михайлом Банком ДБР, чиновник досі продовжує займати керівну посаду в Департаменті стратегічних розслідувань.