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28 квітня 2020, вівторок, 11:59 385
Медицина 2020-04-28T14:00:04+03:00
Українські Новини
Новий в.о. Національного інституту раку заявляє про погрози через викриття корупційних схем попередньої команд

Новий в.о. Національного інституту раку заявляє про погрози через викриття корупційних схем попередньої команди

Павло Твердохліб
Медицина, Рак, Онкологія, Національний інститут раку, Яцина
Олександр Яцина. Фото: facebook.com
Олександр Яцина. Фото: facebook.com

Олександр Яцина, який майже два тижні тому був призначений на посаду виконувача обов’язків керівника Національного інституту раку після відсторонення попередньої очільниці Олени Колесник через корупційні скандали, ініціював внутрішній аудит закладу. За попередньо отриманою інформацією вже виявлено багатомільйонні корупційні схеми старої команди.

“Люди, причетні до цих схем, побоюються оприлюднення інформації. За моїми даними, вже готуються провокації та інформаційні атаки проти мене та моєї команди. Ми вже отримуємо погрози. Вже є спроби тиску у прийнятті рішень, які суперечать інтересам розвитку інституту”, - написав Олександр Яцина на своїй сторінці у Facebook та пообіцяв по завершенні аудиту оприлюднити його результати із сумами та прізвищами.

В.о. керівника Національного інституту раку вже звернувся до правоохоронних органів. СБУ та прокуратура проводять перевірку. Кожному недостовірному факту буде дана правова оцінка.

“Моя мета на посаді виконувача обов’язків керівника Національного інституту раку - навести порядок, ліквідувати корупційні схеми та зробити взірцевий науково-медичний заклад країни, який має стати національною гордістю та авторитетним лікувальним центром Східної Європи”, - зазначив Яцина.

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