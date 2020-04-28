Пляшка з бензином у вікно: на Київщині журналістові зробили "попередження"

Розбили вікно і вкинули у хату пляшку з бензином, а ще - облили бензином двері - так громадському активістові і журналістові із Тетієва на Київщині Ігореві Савлуку вирішили "порадити" "не лізти не в свої справи".

Коментар НСЖУ Ігор Савлук дає після того, як виходить із місцевого відділку поліції. А за кілька годин до цього він їздив "на розмову" до Управління поліції у Київ, де його запевнили, що напад на нього - під контролем.

Інцидент, як вважає Ігор, стався через постійні конфлікти із міським головою Тетієва. Ігор Савлук активно висвітлює діяльність місцевої влади у групі "Тетіївська правда" в соцмережі "Фейсбук", на власному youtube-каналі, співпрацює і з білоцерківським "Channel45".

"Це вже другий випадок, коли мені розбили вікно. Перший був ще десь у 2015 році. Тоді міський голова випустив за кошти бюджету буклет зі своїм "звітом", у якому було подано недостовірну інформацію. Наприклад, написано, що поремонтовано вулицю. А я з камерою пішов туди і просто спитав людей, чи бачать вони ремонт. Відповідно, зробив сюжет, де люди обурювалися, що ніякого ремонту не було. Після цього увечері у вікно залетіла каменюка", - каже Ігор Савлук.

Останнім же часом журналіст постійно робить сюжети про те, як до Тетієва звозиться сміття аж зі Львова. Цьому є докази навіть у поліції, яка зупиняла та арештовувала фури з Львівщини. Але покласти край безчинствам не вдається, як каже Ігор Савлук, "через домовленості міського голови із прокурором Білоцерківського району". Кілька днів тому він знайшов підтвердження своїм припущенням, коли зняв на відео дружню "розмову" за участі посадовців.

"Я побачив на подвір’ї військкомату автомобіль мера. А оскільки він постійно уникає зустрічей зі мною, то пішов подивитися. Відразу увімкнув камеру на мобільному телефоні. І натрапив на таку картину: мер, його заступник, два прокурори і військовий комісар сидять за столом… Кажу: "ви що тут, коронавірус проганяєте?" Мер почав у мене виривати телефон, наздоганяти… Я встиг ускочити в машину. Але зрозумів, що так просто це не закінчиться, тому дружині сказав забирати документи й техніку і ми поїхали з міста. А як повернулися - побачили розбите вікно. Розбили вночі із п’ятниці на суботу…", - коментує Ігор Савлук.

Активіст додає: після цього йому подзвонили із незнайомого номера і порадили "припинити займатися тим, чим займаєшся. Бо наступного разу буде "зажигатєльно", дослівно передає активіст. Тобто, каже, цього разу попередили.

Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 347-1 (Умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України. За інформацією відділу комунікації поліції Київської області на місці події експерти виявили та вилучили камінь, поліпропіленову пляшку об’ємом 1,5 л, частково заповнену рідиною з різким запахом бензину.

Журналіст Ігор Савлук вірить, що справою таки займатимуться, а от чи дійде вона до суду - невідомо.

"Мені не важливо, щоб знайшли виконавця. Питання, щоб відповів замовник. Ми вже звернулися і до народних депутатів… Треба дати цій справі розголос", - говорить він.

НСЖУ звернулася за коментарем до міського голови Тетієва Руслана Майструка, але у міськраді повідомили, що він не може говорити з журналістом і "невідомо, коли звільниться".