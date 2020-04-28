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28 квітня 2020, вівторок, 10:11 367
Політика 2020-04-28T11:15:02+03:00
Українські Новини
Адвокат Януковича заявив, що Порошенко і Луценко незаконно керують групою прокурорів в Офісі Генпрокурора

Адвокат Януковича заявив, що Порошенко і Луценко незаконно керують групою прокурорів в Офісі Генпрокурора

Тетяна Зотова
Генпрокуратура, Сорос, Майдан, Сердюк, Революція гідності, Луценко
Віталій Сердюк. Фото: Головком
Віталій Сердюк. Фото: Головком

Розслідування справ по злочинам під час Революції Гідності продовжують гальмуватися. Такий висновок можна зробити із замітки, яку розмістив на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook адвокат Віталій Сердюк.

При цьому захисник стверджує, що відбувається це за активної участі екс-президента Петра Порошенка і екс-генпрокурора Юрія Луценка. За твердженням Сердюка саме вони керують "групою прокурорів в Офісі Генпрокурора, щоб зняти відповідальність за розстріли на Майдані з себе, своїх західних кураторів і безпосередніх виконавців."

Як зазначає адвокат, за наявною у нього інформацією, група прокурорів Офісу Генпрокурора, перебуваючи у змові і отримуючи фінансову винагороду від зацікавлених осіб, продовжує ховати правду про події лютого 2014 року.

І саме ці люди, комунікуючи з представниками попередньої влади і виконуючи їх протиправні накази, покривають дійсно винних у трагедії - навмисне саботують розслідування злочинів проти правоохоронців і фактично фальсифікують матеріали справ по розстрілів протестуючих на Майдані.

"Олексій Донський, Денис Іванов, Яніс Симонов, Олександр Деркач, Андрій Нескородяний і інші - це прокурори, які всі ці роки "розслідували" справи Майдану під особистим контролем колишнього Генпрокурора Юрія Луценка. Зараз вони здійснюють нагляд за розслідуванням справ Майдану ДБР, куди були автоматично переведені з ГПУ завдяки тиску на керівництво країни і парламент з боку "громадських організацій", існуючих на кошти зарубіжних фондів", - констатував юрист.

Крім того, Віталій Сердюк повідомив, що представники цієї групи активно співпрацюють з ГО "Адвокатська дорадча група", що фінансується фондом Джорджа Сороса "Відродження" та безпосередньо отримують від цього фонду фінансування, що публічно підтверджував навіть екс-генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Про який об'єктивний нагляд за ДБР у справах Майдану може йти мова?! Навпаки, робиться все, що б "зацементувати" сформовану колишньою владою версію подій на Майдані і переконати нового Генпрокурора в її правдивості", - зазначив у своїй замітці адвокат.

Так само Сердюк підкреслив той факт, що ця група активізувалася після виходу в США фільму екс-радника Дональда Трампа, а зараз - речника Міністерства охорони здоров'я США Майкла Капуто "Український обман: імпічмент, гроші Байдена, масові вбивства".

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