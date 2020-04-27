Ми повинні прибрати "тролів" з дорожніх тендерів, – Давид Арахамія

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що для дорожніх тендерів мають бути запроваджені кваліфікаційні критерії, які відповідають міжнародній практиці. На його думку, це унеможливить участь у закупівлях несумлінних учасників, які не мають ані техніки, ані досвіду для виконання робіт.

Про це повідомили "Факти".

"Ви ж знаєте, як робляться дороги. Тендер виграють люди з обмеженою кількістю дорожньої техніки або взагалі без неї. За субпідрядами це розподіляють технічно забезпеченим компаніям. Це теж неправильна конструкція, так не можна робити. Потім ми переплачуємо за дороги, тому потрібна якась здорова маржа", – зазначив політик.

За його словами, компанії економлять на матеріалах і будують дороги неналежної якості. Тому потрібно запроваджувати кваліфікаційні критерії, як у всьому світі. Якщо ми хочемо працювати тільки з тими, хто має технічну спроможність, то треба це вписувати у кваліфікаційні вимоги. Також великою проблемою є тендерні тролі та невизначеність кваліфікаційних вимог до учасників закупівель.

"Це велика прогалина в дорожньому будівництві. Ще за попередньої влади ця проблема була дуже поширеною. Вони (тролі) фактично зірвали всі терміни виконання робіт. Завдяки тому, що вони оскаржували. Один з механізмів – суттєво підвищити плату за подання скарги. Таким чином підвищити бар’єр, щоб людям, які масово займаються оскарженням, це було дорожче і просто невигідно економічно. Але я вважаю, що це недієвий механізм. Тому йдеться про тендери на сотні мільйонів. То ж якщо зараз хтось витрачає 12 тис. гривень на подання скарги, то буде платити, наприклад, у 5 разів більше – понад 60 тис. гривень. Це невеликі кошти порівняно з сумою тендеру, усе одно вони будуть це робити. Тут треба якісь інші механізми шукати", – розповів голова фракції "Слуга народу".

За словами Арахамії, система повинна бути вибудована так, щоб середні та малі компанії мали можливість брати участь у проектах, які вони реально здатні виконати. Політик вважає маніпуляцією повідомлення про те, що він нібито виступає проти проекту методики кваліфікаційних вимог, яку розробив "Укравтодор".

"Це вирвана з контексту цитата. Я мав на увазі методологію оцінки собівартості, яку ми маємо виправити в законопроекті, автором якого є Ігор Негулевський", – зауважив Давид Арахамія.

Народний депутат зазначив, що під час виступу у програмі "Свобода слова" мав на увазі корупцію, яку провокує не система відбору учасників тендеру, а система ціноутворення у дорожньому будівництві. Замість твердої ціни, як у європейських країнах, в Україні діє ще радянська система нормативів.

У результаті підрядник вимушений у документах вказувати, що сплачує робітникам по 6 тис. гривень, хоча насправді – 15 тис. гривень. А додаткові кошти на зарплати "ховає" у завищених цінах на матеріали.

"У законопроекті, що ми пропонуємо, зазначається: замовника не хвилює, яка структура собівартості у підрядника, скільки він витрачає на зарплати. Його хвилює якість, яка перевіряється європейським технаглядом, а також фінальна ціна – затрати, які поніс замовник безпосередньо. А що там насправді – це безпосередній ринковий механізм. Бо іноземці, які приїжджають в Україну з бажанням брати участь у тендерах, коли дізнаються про те, яким чином їх будуть контролювати та показувати замовникам собівартість, відмовляються від участі. Це фактично створює штучні бар’єри і ми не можемо затягнути в країну нормальних підрядників зі своїми грошима", – зазначив Арахамія.

"Укравтодор" розробив проект методичних рекомендацій із закупівлі дорожніх робіт для обласних служб автомобільних доріг за правилами закупівель міжнародних фінансових організацій. Документ дозволяє захистити проведення тендерних процедур від блокування недобросовісними підрядниками. Проте проект не схвалено Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Затвердити проект методичних рекомендацій Мінекономіки закликала Міжнародна асоціація інженерів – консультант (FIDIC). За словами президента Асоціації інженерів-консультантів України, уповноваженого представника FIDIC в Україні Яни Щигурової, розроблена "Укравтодором" документація найбільше відповідає міжнародній практиці закупівлі робіт і послуг у дорожньому будівництві.

25 квітня видання "Наші гроші" оприлюднило заяву очільника депутатської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що через корупційну методологію "Укравтодору" (методичні рекомендації для підготовки типової тендерної документації) іноземні компанії не можуть будувати дороги в Україні.

До слова, Арахамія заявив, що наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради України може відбутися в четвер, 30 квітня, або у п’ятницю, 1 травня.