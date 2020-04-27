Невизначеність влади щодо виходу з карантину підсилює економічну кризу, – Льовочкін

Падіння в 1-му кварталі галузей економіки, що ще недавно розвивалися, підтверджує той факт, що економічна криза в Україні почалася ще до карантину. Тепер же, за словами народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергія Льовочкіна, наша країна переживає економічне падіння, для виходу з якого потрібні швидкі та рішучі заходи.

Про це йдеться на офіційному вебсайті політика.

"У 1-му кварталі обвалилася переважна частина секторів економіки. Навіть сільське господарство, яке кілька років поспіль демонструвало зростання, скоротило обсяги виробництва на 1,8%, причому падіння сталося відразу в 18 регіонах країни. Тобто справа не в карантині, якого в перші два з половиною місяці не було і який найменше стосується аграріїв: країна увійшла в глибоку економічну кризу, яка тепер ще й посилюється карантином", – вважає Льовочкін.

Політик повідомив, що падіння спостерігається у всіх підгалузях промисловості, суміжних з сільським господарством: на 45,0% менше стало вироблятися тракторів, на 41,2% – культиваторів, на 29,0% – косарок, на 43,8% інших сільськогосподарських машин. Скоротилося виробництво замороженої курятини – на 34,2%, нерафінованої олії – на 35,6% і яблучного соку на 59,9%.

"У цілому промисловість почала падати ще минулого року. Але показник першого кварталу – мінус 5,9% – підтверджує, що криза поглиблюється. В Україні ще до карантину економіка демонструвала негативні темпи зростання. А нинішні обмежувальні заходи добивають її", – пояснив нардеп.

На його думку, необхідний чіткий план виходу з карантину та відновлення економічної активності. Причому відновлення роботи громадського транспорту та запуск об'єктів малого бізнесу повинні стати його початком вже найближчим часом.

"Потрібно чесно сказати суспільству: наша економіка в катастрофічному стані, і Україна не може дозволити собі її тривалий параліч. Щоб вижити, нашій країні потрібна не тільки якісна і доступна медицина, але й працююча економіка", – резюмував Сергій Льовочкін.