Андрій Герус: державний Енергоатом не може бути дійною коровою для приватних інтересів.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявляє, що у звязку із низьким споживанням електроенергії, обмежено було виробіток виключно атомних блоків Енергоатому. Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

Державний Енергоатом не може бути дійною коровою для приватних інтересів.

На цих вихідних вперше стався прецедент, що у звязку із низьким споживанням електроенергії, обмежено було виробіток виключно атомних блоків Енергоатому.

Раніше на вихідні 4-5 квітня, 11-12 квітня і 19 квітня обмеження стосувалися, як атомних блоків (продають електроенергію) по 70 копійок, так і виробників за "зеленим" тарифом (4-5 грн.). А цих вихідних вперше за квітень всі обмеження поклали лише на Енергоатом.

Я розумію позицію, коли у звязку із проблемами в країні та економіці всі потрохи "затягують пояси". Але коли всі проблеми скидуються на державний Енергоатом, а приватних це не зачіпає, то це називається приватизація прибутків та націоналізація збитків. Чи хтось вважає, що відмовлятися від найдешевшої електроенергії по 70 коп у такий важкий період - це державницька позиція?

Хочу нагадати, що восени, коли лоббісти-пропагандисти задурювали вам голови про якийсь "великий вплив" імпорту, в Україні без обмежень працювало 11 000 - 11 400 МВт атомних блоків. Сьогодні (коли імпорту немає) працює лише 8 320 МВт. Це у свою чергу зменшує дохідну частину Енергоатому.

Тобто сьогодні зупинено потужність 1 690 МВт атомних блоків, або 17% потужностей, які сьогодні перебувають у робочому стані і є найдешевшими.

Кому належать найкрупніші сонячні та вітроелектростанції, які виграли від зупинки блоків Енергоатому, неважко здогадатися.

Але якщо хтось думає, що вирішити проблеми енергетики можна нехитрим способом, переклавши всі проблеми на державний Енергоатом (на державу), то хочу застерегти - краще не ставати на таку слизьку стежину.