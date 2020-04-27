"Дарниця" виявилася найвпізнаванішею українською фармкомпанією, – ЗМІ

Аналітична група Corestone заявила, що фармацевтична компанія "Дарниця" є лідером за впізнаваністю серед українських фармацевтичних брендів.

Про це повідомило інтернет-видання "Факти", посилаючись на результати соціологічного опитування "Ставлення та споживча поведінка щодо безрецептурних лікарських засобів українського та іноземного виробництва".

"У трійці лідерів найпізнаваніших українських фармацевтичних компаній на першому місці перебуває "Дарниця". 70% опитаних назвали саме цей бренд, перераховуючи українських фармвиробників. На 2-му місці знаходиться "Фармак" - 28%. Замикає трійку лідерів компанія "Здоров'я" - 12%. Респонденти висловили високий рівень довіри до всіх виробників, але "Дарницю" поставили на 1-е місце. Така тенденція не змінюється з 2016 року", - йдеться у звіті Corestone.

Соцопитування проводилося з 26 лютого по 11 березня 2020 року. Всього було опитано 2 023 людини по всій території України, без урахування тимчасово окупованих територій.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія та вирішення проблем болю. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.