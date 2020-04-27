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27 квітня 2020, понеділок, 15:41 10
Економіка 2020-04-27T15:42:01+03:00
Українські Новини
"Львівгаз" виявив крадіжку газу спиртзаводом

"Львівгаз" виявив крадіжку газу спиртзаводом

Александр Дмитриенко

Вузлівський спиртзавод Львівської області здійснював незаконний відбір газу. Факт крадіжки газу виявили працівники служби економічної безпеки АТ «Львівгаз». Як з’ясувалося, на підприємстві зірвали пломби на кранах і використовували газ по обхідній лінії. Порушення вже зафіксовано слідчо-оперативною групою Національної поліції у Львівській області.

23 квітня на Вузлівському спиртзаводі Львівської області фахівці служби економічної безпеки «Львівгазу»  виявили факт крадіжки газу. На підприємстві вдалися до зриву пломб газорозподільної компанії на засувках на вході на виробництво. Природний газ споживали по запасній лінії в обхід основного лічильника газу. Зловмисники також вивели з ладу вузол обліку на обхідній лінії. В такий спосіб на Вузлівському спиртзаводі здійснювали безоблікове використання природного газу. За зверненням «Львівгазу» у Радехівському відділі Нацполіції Львівської області відкрили кримінальне провадження.

«Факт безоблікового споживання палива кваліфікується як несанкціонований відбір природного газу з газорозподільних систем (крадіжка газу). Далі ми обрахуємо необліковані об’єми газу, котрі спожив спиртзавод, після чого нарахуємо штрафні санкції. Окрім того, за подібні порушення передбачена ще й кримінальна відповідальність», - зазначає директор з безпеки АТ «Львівгаз» Володимир Бойко.

Під час огляду місця події, завдяки злагодженим діям працівників АТ «Львівгаз» та слідчих національної поліції у Львівській області було виявлено та вилучено речові докази – зірвані пломби оператора ГРМ та лічильник газу для проведення подальших експертних досліджень. За даним фактом тривають слідчі дії. Планова перевірка лічильника на Вузлівському спиртзаводі проводилась 1 квітня 2020 року.

Від початку року працівниками безпеки «Львівгазу» виявлено 146 правопорушень з несанкціованого відбору газу, з них 19 врізок в газові мережі та 127 втручань в роботу лічильників газу. Як результат недобросовісним споживачам здійснено донарахування на суму 8,4 млн грн, з них вже сплатили компанії 4 млн. грн.

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