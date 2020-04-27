Націоналіста Волкова, який нападав на Сивохо, суду відпустили на поруки нардепа від "Євросолідарності"

Судове засідання у справі про напад на Сергія Сивохо. Фото: PavlovskyNews

Судове засідання у справі про напад на Сергія Сивохо. Фото: PavlovskyNews

Суд задовольнив апеляцію по справі Олександра Демидова (Волкова), якого підозрюють у нападі на колишнього радника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України з питань реінтеграції Донбасу Сергія Сивохо. Волкова відпустили на поруки народного депутата від фракції "Європейська солідарність" Михайла Бондаря. Одна з умов - здача закордонного паспорта.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua", посилаючись на Telegram-канал PavlovskyNews.

Олександр Демидов - єдиний з трьох підозрюваних, кому було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Двох інших фігурантів - Сергія Тамарина та Юрія Каплю - відпустили під особисте зобов'язання.

Нагадаємо, націоналісти напали на Сергія Сивохо 12 березня в Києві, коли повинна була відбутися презентація Національної платформи примирення і єдності з Донбасом. Захід тривав усього півгодини, його націоналісти зірвали, які силою виштовхали з зали Сергія Сивохо.

Після затримань винуватців, голова політичної партії "Національний корпус" Андрій Білецький закликав націоналістів приїхати на судове засідання з обрання запобіжного заходу ветеранам антитерористичної операції Сергію Тамарину, Олександру Волкову та Юрію Каплі, які підозрюються в нападі на радника секретаря РНБО. Всіх трьох звільнили під особисте зобов'язання.