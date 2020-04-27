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27 квітня 2020, понеділок, 15:30 20
Судова влада 2020-04-27T17:15:02+03:00
Українські Новини
Націоналіста Волкова, який нападав на Сивохо, суду відпустили на поруки нардепа від "Євросолідарності"

Націоналіста Волкова, який нападав на Сивохо, суду відпустили на поруки нардепа від "Євросолідарності"

Тетяна Зотова
Михайло Бондар, Євросолідарність, Сергій Сивохо, Олександр Волков
Судове засідання у справі про напад на Сергія Сивохо. Фото: PavlovskyNews
Судове засідання у справі про напад на Сергія Сивохо. Фото: PavlovskyNews

Суд задовольнив апеляцію по справі Олександра Демидова (Волкова), якого підозрюють у нападі на колишнього радника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України з питань реінтеграції Донбасу Сергія Сивохо. Волкова відпустили на поруки народного депутата від фракції "Європейська солідарність" Михайла Бондаря. Одна з умов - здача закордонного паспорта.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua", посилаючись на Telegram-канал PavlovskyNews.

Олександр Демидов - єдиний з трьох підозрюваних, кому було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Двох інших фігурантів - Сергія Тамарина та Юрія Каплю - відпустили під особисте зобов'язання.

суд у справі про напад на Сергія Сивохо, фото Pavlovsky News

Нагадаємо, націоналісти напали на Сергія Сивохо 12 березня в Києві, коли повинна була відбутися презентація Національної платформи примирення і єдності з Донбасом. Захід тривав усього півгодини, його націоналісти зірвали, які силою виштовхали з зали Сергія Сивохо.

Після затримань винуватців, голова політичної партії "Національний корпус" Андрій Білецький закликав націоналістів приїхати на судове засідання з обрання запобіжного заходу ветеранам антитерористичної операції Сергію Тамарину, Олександру Волкову та Юрію Каплі, які підозрюються в нападі на радника секретаря РНБО. Всіх трьох звільнили під особисте зобов'язання.

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