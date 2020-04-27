"Наш край" закликав владу відкрити продуктові ринки

Партія "Наш край" вимагає терміново відкрити всі плодоовочеві ринки, встановивши на них пункти контролю за дотриманням правил торгівлі під час карантину. Про це йдеться у заяві до Президента України "Відкриємо продуктові ринки – врятуємо село!", опублікованій на офіційному сайті партії.

У заяві повідомляється, що депутати місцевих рад вже ініціювали відновлення роботи ринків. Наприклад представники партії "Наш край" у місцевих радах по всій Україні вже запропонували розробку планів громад щодо відновлення роботи ринків.

"Вимагаємо терміново відкрити всі плодоовочеві ринки, встановивши на них пункти контролю за дотриманням правил торгівлі під час карантину. Відкриємо продуктові ринки – врятуємо село!", – наголошується у заяві партії "Наш край".

За словами представників партії "Наш край", в Україні склалася надзвичайна ситуація із забезпеченням населення дешевою плодоовочевою продукцією. Особливо важливим є забезпечення продуктами харчування людей під час карантину у зв’язку з епідемією Covid-19.

"Через закриття або обмеження роботи плодоовочевих ринків було порушено логістичний ланцюг, а саме надходження продукції від сільського виробника (особливо середнього та дрібного) до покупця в місті. Це вдарило не лише по селянських та фермерських господарствах, а й по жителях міст", – йдеться у заяві партії

"Наш край" наводить приклад: ціна на редиску в супермаркеті складає 25 гривень на сьогодні, ціна ж у селянина – 1 гривня. Це приводить фактично до неможливості реалізації ранньої продукції, знищення її прямо на полях та городах.

"Така ситуація катастрофічна як для малозабезпечених людей у містах, які не можуть отримати цю продукцію, так і для виробників продукції, тому що для більшості з них є єдиним джерелом доходу", – наголосили у партії.

Як зазначено у заяві, це звернення спрямоване на захист мільйонів жителів сіл, селищ, містечок, де одним із засобів виживання залишився продуктовий ринок.

Нагадаємо, у низці міст України вже відбулись масові протести проти закриття ринків. Вчора близько 300 аграріїв Херсонщини протестували проти закриття ринків перекривши Антоновський міст. Також минулого тижня відбулись акції протесту в Одесі та Чернівцях.