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  • "Пирятинський делікатес" посунув "Нафтогаз України" з десятки найбільших імпортерів природного газу у квітні
27 квітня 2020, понеділок, 11:49 25
Економіка 2020-04-27T11:49:01+03:00
Українські Новини
"Пирятинський делікатес" посунув "Нафтогаз України" з десятки найбільших імпортерів природного газу у квітні

"Пирятинський делікатес" посунув "Нафтогаз України" з десятки найбільших імпортерів природного газу у квітні

Павло Твердохліб
Газ, Нафтогаз, імпорт, Пирятинський делікатес
Газ. Фото: прес-служба
Газ. Фото: прес-служба "Чернігівгаз"

ТОВ "Пирятинський делікатес" з початку квітня імпортувало 9,4 млн куб м природного газу. В період з 1 по 20 квітня компанія увійшла в десятку найбільших імпортерів газу в Україні, обійшовши НАК "Нафтогаз України", інформує портал expro.com.ua.

За розрахунками ExPro cпоживання природного газу ТОВ "Пирятинський делікатес" становить близько 4-6 тис куб м на місяць. З березня компанія розпочала імпорт природного газу, всього у період березень-квітень імпортувала майже 20 млн куб м.

За даними репортерів компанія купувала газ на кордоні у компанії SGAS, що зареєстрована у Словаччині на Юрія Поліщука.

SGAS займається постачанням газу в Україну, в 2020р серед його покупців дві компанії: ТОВ "Пирятинський делікатес" та ТОВ "Газ Ком Трейд". В 2019р SGAS постачала газ для ТОВ "Спец Газ Енерго", у 2018р – для ТОВ "Інтер Газ Трейдінг".

ТОВ "Газ Ком Трейд" крупний імпортер газу – з початку року компанія імпортувала майже 90 млн куб м газу, а також 11,5 млн куб м розмитнила з режиму "митний склад". Минулого року "Газ Ком Трейд" імпортувала близько 180 млн куб м газу, більшу частину якого придбала у Colombanier Analytics.

У листопаді 2019р у ЗМІ з’явилася інформація, що Головне слідче управління Нацполіції спільно з ДФС ведуть розслідування за фактом контрабанди природного газу на митній території України. ТОВ "Трейдер Газ", у 2019р, імпортувало 171 млн куб м газу, а розмитнило - лише 40 млн куб м газу. У справі контрабанди газу ТОВ "Трейдер Газ" фігурувала ТОВ "Газ Ком Трейд".

Довідка:

ТОВ "Пирятинський делікатес" виробник заморожених напівфабрикатів та морозива. Засновник БЕВЕРЛАЙФ (Велика Британія). Директор Ананян Рафаел. Кінцевий бенефіціар Велян Андранік Ісакович житель Вірменії.

В 2019р компанія перемогла у трьох тендерах Міністерства оборони на поставку продуктів харчування на суму 40 млн грн.

"Пирятинський делікатес" також фігурує в кількох судових провадженнях, як господарських так і кримінальних. Зокрема, ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020170000000017 Київського районного суду м. Полтави Справа №552/631/ попередньо встановлено, що службові особи "Пирятинський делікатес" здійснили замах на привласнення майна в особливо великих розмірах. Мова йде про махінації з податковими деклараціями з ПДВ (відшкодування по неіснуючим взаємовідносинам), збитки держави оцінюються в 935 тис грн.

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