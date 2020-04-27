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27 квітня 2020, понеділок, 11:29 382
Економіка 2020-04-27T11:29:01+03:00
Українські Новини
"Таврія" змінює модель виноградарства для виробництва коньяків

"Таврія" змінює модель виноградарства для виробництва коньяків

Сергій Паламаренко
Вино, Коньяк, Виноград, Таврія
Виноград. Фото: Таврія
Виноград. Фото: Таврія

Дім марочних коньяків "Таврія" змінює модель виноградарства, залучаючи приватних виноградарів. В Європі ця модель добре зарекомендувала себе, оскільки передбачає більш дбайливу роботу з лозою і ручне збирання врожаю.

На замовлення заводу, невеликі господарства і приватні аграрії будуть вирощувати виноград без використання промислової обробки. "Таврія", зі свого боку, надає партнерам: підтримку досвідчених агрономів, консультації авторитетних європейських виноградарів, контролює якість, викуповує вирощений урожай винограду, - повідомляє Delo.UA

Рішення про перехід на contract growing прийнято внаслідок значного зростання продажів крафтових та марочних коньяків - у першому кварталі 2020 року продажі цієї продукції виросли в два рази в порівнянні з аналогічним періодом 2019. Загальні продажі Дому марочних коньяків "Таврія" за 1-й квартал 2020 року зросли на 34%  ( в дал).

"Сьогодні в Україні багато невеликих аграрних господарств, які дбайливо, з великим теплом обробляють виноград, піклуючись про кожний кущ. Використання подібної моделі партнерства гарантує нам наявність винограду, необхідного для створення наших напоїв. А невеликі виноградники, в свою чергу, отримують в нашій особі надійного покупця і партнера", - пояснює Генеральний директор ДМК "Таврія", Андрій Сердюк.

Сontract growing/farming* (з англ. - підрядне землеробство) - сільськогосподарське виробництво на основі угоди між покупцем і невеликими фермерськими господарствами, що займаються вирощуванням культур з використанням ощадливих методів і технологій агрономії. Покупець вказує необхідну кількість і ціну, а фермер погоджується поставити її в майбутньому. Контрактне виноградарство досить популярний тренд в світовому крафтовому виноробстві, в основі якого - лімітований обсяг партій, авторські рецептури і ручне виробництво.

Дім марочних коньяків "Таврія" - одне з ключових виноробних підприємств України. Коньяки "Таврія" виробляються за класичною технологією з дистиляцією спиртів в апаратах шарантського типу, витримуються в 6 500 дубових бочках. Експортні ринки компанії: Естонія, Литва, Німеччина, Ізраїль, Китай, Білорусь, Канада, Нігерія. ДМК "Таврія" першим в Україні випустив на ринок крафтові коньяки та вина.

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