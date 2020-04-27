28.04.2020 12:00 Онлайн-трансляція прес-конференції: "Головні проблеми легалізації грального бізнесу в Україні"

28 квітня 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться онлайн-трансляція прес-конференції на тему: "Головні проблеми легалізації грального бізнесу в Україні".

Під час прес-конференції обговорюватимуться наступні теми:

Неефективна робота Верховної Ради щодо легалізації грального бізнесу.

Поширення фейкових новин про гральний бізнес: фейкові медіа хвилі і соцопитування.

Проблематика впровадження онлайн-системи моніторингу грального ринку.

Спікери:

Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник;

політолог-міжнародник; Микола Мельник, голова аналітичної групи "Левіафан";

голова аналітичної групи "Левіафан"; Володимир Воля, політичний експерт, магістр державного управління, соціолог;

політичний експерт, магістр державного управління, соціолог; Валерій Клочок, політичний та економічний експерт;

політичний та економічний експерт; Віктор Скаршевський, економічний експерт.

Участь для журналістів можлива лише в режимі онлайн, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні. Запитання можна буде задати у прямому ефірі:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal