28.04.2020 12:00 Онлайн-трансляція прес-конференції: "Головні проблеми легалізації грального бізнесу в Україні"

28 квітня 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться онлайн-трансляція прес-конференції на тему: "Головні проблеми легалізації грального бізнесу в Україні". Під час прес-конференції обговорюватимуться наступні теми: Неефективна робота Верховної Ради щодо легалізації грального бізнесу. Поширення фейкових новин про гральний бізнес: фейкові медіа хвилі і соцопитування. Проблематика впровадження онлайн-системи моніторингу грального ринку. Спікери: Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник; Микола Мельник, голова аналітичної групи "Левіафан"; Володимир Воля, політичний експерт, магістр державного управління, соціолог; Валерій Клочок, політичний та економічний експерт; Віктор Скаршевський, економічний експерт. Участь для журналістів можлива лише в режимі онлайн, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні. Запитання можна буде задати у прямому ефірі: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videoshttps:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal