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  • 28.04.2020 12:00 Онлайн-трансляція прес-конференції: "Головні проблеми легалізації грального бізнесу в Україні"
27 квітня 2020, понеділок, 09:41 11
Прес-центр 2020-04-27T10:12:40+03:00
Українські Новини
28.04.2020 12:00 Онлайн-трансляція прес-конференції: "Головні проблеми легалізації грального бізнесу в Україні

28.04.2020 12:00 Онлайн-трансляція прес-конференції: "Головні проблеми легалізації грального бізнесу в Україні"

Алина Заика

28 квітня 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться онлайн-трансляція прес-конференції на тему: "Головні проблеми легалізації грального бізнесу в Україні".

Під час прес-конференції обговорюватимуться наступні теми:

  • Неефективна робота Верховної Ради щодо легалізації грального бізнесу.
  • Поширення фейкових новин про гральний бізнес: фейкові медіа хвилі і соцопитування.
  • Проблематика впровадження онлайн-системи моніторингу грального ринку.

Спікери:

  • Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник;
  • Микола Мельник, голова аналітичної групи "Левіафан";
  • Володимир Воля, політичний експерт, магістр державного управління, соціолог;
  • Валерій Клочок, політичний та економічний експерт;
  • Віктор Скаршевський, економічний експерт.

Участь для журналістів можлива лише в режимі онлайн, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні. Запитання можна буде задати у прямому ефірі:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

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