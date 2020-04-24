Ярославський розповів сокровенне про своє президентство в "Металісті"

На популярному спортивному телеканалі "Футбол 1" Олександр Ярославський, легендарний колишній президент харківського (ФК) футбольного клубу "Металіст", дав велике відверте інтерв'ю про золоту еру - 2005-2012 роки - в історії клубу. Цей відеоматеріал передує серії ретропоказів кращих матчів "жовто-синіх" в рамках спецпроекту #ЗалішайсязФутболом.

"Зірки дійсно зійшлися тоді в Харкові, - згадує Ярославський початок свого футбольного шляху в ефірі телеканалу "Футбол 1", - Мене знайшов "Металіст", і "Металіст" знайшов нас всіх - Маркевича, Краснікова. Практично вся наша команда менеджерського складу так до останнього дня розвалу "Металіста" й пропрацювала. Як тільки всі вони пішли - "Металіст" "наказав довго жити".

Як сказав коментатор телеканалів "Футбол 1/2/3" Кирило Круторогов, сходження зірки ФК "Металіст" під керуванням Ярославського дало старт інтенсивного розвитку всьому українському футболу: "З Харкова насправді футбольний бум й пішов, який досяг апогею в Україні після проведення тут Євро-2012. "Металіст" міг розвинутися від команди, яка дебютувала в Єврокубках, до команди, яка була не просто грозою авторитетів в Лізі Європи, але й сама стала таким авторитетом на цьому рівні. Є такий трикутник - президент, вболівальники і головний тренер. У "Металісті" він був об'єднаний, і вболівальники досі згадують ту команду".

"Я не міг уявити, що ми будемо грати на такому рівні, - згадує Ярославський початок сходження клубу. - Коли ми з Маркевичем приїхали на базу, мало не щури стрибали по плечах, провалені підлоги, ніякої інфраструктури взагалі не було. Тоді ми взялися та почали відбудовувати. Плюс ще Євро-2012 додалося - були у нас веселі часи. Але я вам скажу одне: без любові нічого неможливо зробити. Ані "Металіст" побудувати, ані Євро підготувати, ані з пандемією боротися. Лише любов та відповідальне ставлення", - підкреслив легендарний президент ФК "Металіст". І додав: "Не можна відокремити "Металіст" від Харкова, а Харків від "Металіста" - це все зійшлося разом".

Учасники програми багато часу присвятили обговоренню найяскравіших епізодів багатьох поєдинків клубу - Ярославський дуже чітко пам'ятає та детально описує багато з них, як ніби дія відбувалася вчора: "Металіст" завжди грав цікаву гру! Не відірвешся, поки гра не закінчиться!" - сказав він на прохання журналіста виділити найбільш яскравий сезон або матч свого клубу. Колишній помічник головного тренера "​​жовто-синіх" Сергій Ковалець додав, що "ми, футболісти, згадуємо, який з матчів був кращим. Але справжній президент оцінює саме так, як Олександр Владиленович".

"Я хотів просто стрибнути з трибуни та полетіти, - так описав Ярославський свої відчуття від перемог клубу, - це неможливо передати! Я вдячний футболу. Це екстаз, це не порівняти ані з чим. Хто мав до футболу відношення - той розуміє, що це таке". Та розповів історію про те, як хрестив футболістів перед матчем і "ледь не вирвав кермо" у свого автомобіля після невдалого поєдинку.

Ведучий програми Дмитро Шпірко на завершення ефіру сказав, що "Металісту", якби президентом клубу залишався Ярославський, була уготована доля чемпіона. Колишній головний тренер "жовто-синіх" Мирон Маркевич підтримав його: "У мене ніяких сумнівів, що "Металіст" насправді був дуже серйозною командою. Я не хочу зараз образити "Шахтар" або "Динамо", але у них не було шансів".

Традиційно футбольні оглядачі запитали Ярославського про можливість повернення в футбол або ймовірності відродити "той" "Металіст": "З тим "Металістом" буде вельми складно щось зробити. Там юридичні колізії такі, що легко їх подолати не вдасться. Але подивимося, що ми зможемо зробити. Обіцяти нічого не буду. Але обіцяю, що буду думати", - відповів екс-президент "Металіста".