У Раді запропонували люструвати одержувачів грантів як іноземних агентів

Депутат Верховної Ради України Федір Христенко (фракція "Опозиційна платформа - За життя") запропонував парламенту люструвати посадових осіб державних органів, що входять у грантові організації протягом останніх 10 років.

Про це сказано в законопроєкті №3326 "Про внесення змін до Закону "Про очищення влади" (щодо недопущення зовнішнього впливу на інтереси держави)", передають Українські Новини.

У пояснювальній записці зазначено, що мета законопроєкту полягає в запобіганні можливого порушення інтересів держави і втручання в здійснення державної політики з боку іноземних держав, іноземних фізичних або юридичних осіб через пов'язаних з ними громадян, які отримували кошти, майно, послуги від іноземних суб'єктів і відповідно можуть діяти в їхніх інтересах у разі заняття ними посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Законопроєктом пропонується люструвати осіб, які займають або займали протягом останніх 10 років посаду керівника, входили до складу органу управління чи були членами громадського об'єднання, іншого непідприємницького товариства, яке отримує або отримувало кошти, майно, послуги від іноземних держав.

Зокрема, органів влади або посадових осіб іноземних держав, міжнародних неурядових організацій або організацій іноземних держав або від іноземних юридичних осіб, іноземних громадян, осіб без громадянства або уповноважених ними осіб чи з будь-якого іншого джерела фінансування, розташованого за межами України.

Згідно з текстом проєкту закону, зазначена заборона поширюється також на осіб, які систематично (більше 3 разів на рік) у період останніх 10 років перед днем ​​призначення виконували роботи, надавали послуги або будь-яким іншим чином залучалися до діяльності відповідного громадського об'єднання, іншого непідприємницького товариства, якщо вони знали або повинні були знати, що оплата їх робіт, послуг здійснюється за рахунок коштів або майна з джерел фінансування, розташованого за межами країни.

Нагадаємо, проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про очищення влади" (щодо недопущення зовнішнього впливу на інтереси держави)" був розроблений юристом Андрієм Портновим та опублікований на його офіційному веб-сайті.

13 квітня 2020 року народний депутат Христенко зареєстрував у Раді цей законопроект під №3326.

Як повідомляли Українські Новини, в лютому 2019 року Кабінет Міністрів скасував постанову від 12 вересня 2018 року, якою було затверджено порядок проведення Державної аудиторською службою аудиту використання коштів (грантів) Європейського Союзу.