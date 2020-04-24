Медпрацівники Одеського онкодиспансеру поскаржилися на чоловіка Дубініної Лук'янчука в МОЗ: вимагає гроші у пацієнтів

Колектив Одеського обласного онкологічного диспансеру звернувся із заявою до Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України, повідомивши про регулярні кричущі випадки порушення трудового та кримінального законодавства України з боку керівного складу медичної установи впродовж тривалого часу.

Про це повідомило інтернет-видання "КП в Україні".

У заяві співробітники вказали, що з потурання керівництва, кожен пацієнт, який звертається до поліклінічного відділення, зобов'язаний здавати аналізи, навіть за наявності таких. При тому, робити це пацієнти повинні в державній лабораторії на 3-му поверсі, де усі аналізи платні та їх вартість становить до 1 200 гривень. При цьому, завідуюча лабораторією не має базової медичної освіти. У даній лабораторії онкодиспансеру набір стандартних аналізів коштує 500-1 200 гривень для всіх хворих без винятку. Це дорожче, ніж, наприклад, у приватних лабораторіях "Смартлаб" і "Сінєво". При цьому реактиви в лабораторію закуповуються за бюджетні кошти, а чек не видається.

Владлена Дубініна. Фото з відкритих джерел

Крім цього, керівництво диспансеру займається, в прямому сенсі слова, поборами з хворих: всі, хто потрапляють до відділення, повинні сплатити 300-500 гривень (залежно від відділення), а також від 75 до 100 гривень - за перебування в 1-місній або 2-місній палаті.

Головний лікар онкодиспансеру Олег Лук'янчук більше займається операціями, ніж управлінням. Вдається йому також поєднувати роботу в онкодиспансері з клінікою Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) - щодня після обіду, на своєму робочому місці його знайти практично неможливо. Наврядчи таке поєднання залишає йому час для керівництва лікувальним закладом.

З моменту призначенням Лук'янчука, тотальна корупція в онкодиспансері не зменшилася:

Триває обов'язковий продаж ліків хворим виключно через аптеку "Айболить" за завищеними цінами. Ціни на ліки в цій аптеці завищені в 2-3 рази, чеки на них не видаються, а різниця в цінах передається головною сестрі Зачепило Т.Д.

Тривають експерименти над хворими: замість традиційного лікування, пацієнтів просто перетворюють в лабораторних щурів, що призводить до численних летальних наслідків.

Відомо, що лікар, який направив пацієнта на експеримент з випробування лікарських препаратів, отримує від міжнародної фармацевтичної компанії від 1 000 доларів і вище. "Зароблені" на цьому гроші (від 60 до 100 тис. гривень на день), з лабораторії, від головної сестри Зачепило, щодня особисто забирає Ірина Потоцька, яка курирує фонд "Віра, Надія, Любов" і з яким, до речі, у медустанови відсутні будь-які офіційні (в т.ч. - договірні) відносини.

Тривають перепродажу лікарських препаратів, закуплених за державні гроші, через підсобні аптеки, за завищеними цінами.

Також, Лук'янчук привів до медустанови на посаду завідуючої лабораторією Бокал Інну Іванівну, яка регулярно займається здирництвом з важкохворих - коштів за аналізи перед операцією, вимагає гроші від хворих, що проходять хіміотерапію, а також має "свій" колектив, який виконує усі її доручення.

Також, за відмову у виконанні її вказівок, зокрема - за відмову у вимаганні грошей з хворих та відмову фальсифікації результатів аналізів, Бокал звільнила 11 досвідчених, кваліфікованих співробітників диспансеру.

За час роботи Бокал на посаді завідуючої лабораторією, за словами співробітників, їй регулярно відбуваються такі незаконні дії:

незаконно змушує лікарів чергувати цілодобово, в примусовому порядку;

регулярно принижує честь і гідність співробітників онкодіспанснера;

в примусовому порядку переводить співробітників з одного місця роботи на інше, не проводячи при цьому інструктажів з техніки безпеки, погрожуючи звільнити за статтею;

регулярно вимагає фальсифікувати результати аналізів, вказувати в бланках недійсні результати (ті, які вона особисто вважатиме "потрібним");

деякі біохімічні показники не робляться, а просто пишуться;

аналізатор електролітів не працює, при цьому результати видаються щодня;

тести на гепатити проводяться Келих одним тестом на 3-4 пацієнтів.

Як пояснили співробітники медустанови в своїй заяві - усі гроші, що отримуються керівництвом онкодиспансеру в результаті вимагань, поборів та інших протиправних діянь, йдуть на боротьбу дружини Лук'янчука - Дубініної за місце в кріслі ректора ОНМедУ.