У 2019 "Інтерпайп" збільшив EBITDA на 64% до $259 млн, збільшивши виручку на 4% до $1,1 млрд

У 2019 порівняно з 2018 роком трубно-колісний холдинг "Інтерпайп" збільшив показник EBITDA на 64% до 259 млн доларів, збільшивши виторг на 4% до 1 112 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Зростання виручки зумовлене зростанням продажів залізничної продукції.

Зокрема виручка від продажів продукції для залізниці зросла на 49% до 425 млн доларів, завдяки високому попиту на ринках СНД і ЄС.

Водночас виручка від продажів труб знизилася на 13% до 658 млн доларів в основному через падіння обсягів продажів труб нафтогазового сортаменту (OCTG) на 28%.

Зростання EBITDA також зумовлене позитивними результатами залізничного дивізіону.

EBITDA залізничного дивізіону збільшилася майже в 4 рази, а його частка в загальному показнику EBITDA за 2019 рік досягла 77%.

Водночас EBITDA трубного дивізіону скоротилася на 47%, а його частка в загальному показнику EBITDA становила всього 21% (порівняно із 66% у 2018 році).

Станом на 31 грудня 2019 року баланс грошових коштів становив 256 млн доларів (+ 95% порівняно з 31 грудня 2018 року) завдяки сталому операційному грошовому потоку в дивізіоні залізничної продукції (особливо в 4 кварталі 2019 року).

У повідомленні наголошується, що завершивши реструктуризацію заборгованості в жовтні 2019 року і погасивши борг в 4-му кварталі 2019 року, компанія скоротила свій валовий борг до 338 млн доларів і чистий борг до 82 млн доларів.

За 2019 рік капітальні інвестиції компанії збільшилися на 37% до 60 млн доларів.

"У 2019 "Інтерпайп" продемонстрував найкращі результати за останні роки, збільшивши показник EBITDA на 64% і сформувавши на початок 2020 року надійний баланс грошових коштів у розмірі 256 млн доларів. Завершення реструктуризації боргових зобов'язань дозволило компанії почати реалізацію стратегічної інвестиційної програми, сфокусованої на розвитку преміальних продуктів для нафтогазової та залізничної галузі", - сказав гендиректор "Інтерпайпу" Фаді Храйбе.

З його слів, після проходження піку боргових виплат в 4 кварталі 2019 року "Інтерпайп" додатково погасив 121 млн доларів у 1-му кварталі 2020 року, досягнувши безпрецедентно низького рівня чистого боргу та чистого левереджа для української компанії.

Він зазначив, що всі ці фактори дають компанії впевненість у своїй стійкості і гнучкості у складний період пандемії COVID-19 і обвалу цін на нафту.

"Компанія продовжує виробляти і постачати продукцію по всьому світу. Негативні наслідки спалаху COVID-19 ще не позначилися на обсягах виробництва і продажів компанії в 1-му кварталі 2020 року, проте ми вже бачимо триваючий спад на ключових трубних ринках, пов'язаний з різким падінням цін на нафту. На обсяги продажів залізничних коліс також може негативно впливати карантин, введений в багатьох країнах світу, а також припинення роботи машинобудівних заводі", - зазначив Храйбе.

З його слів, передбачаючи вплив глобальних викликів, компанія розпочала впровадження програми оптимізації витрат, яка включає: перенесення ухвалення рішення за новими проєктами розвитку на період після карантину, заморожування змінної частини винагороди менеджменту і підготовку до скорочення персоналу в разі реалізації найгіршого сценарію.

Як повідомляли Українськi Новини, "Інтерпайп" припускає зниження виробництва на 30-50% у 2-3 кварталах.

У 2019 році порівняно з 2018 роком "Інтерпайп" скоротив продажі продукції на 7% до 798 тис. тонн.

При цьому частка експорту в структурі реалізації становила 76%, тоді як частка ринку України зменшилася з 28% до 24%.

Продажі трубної продукції знизилися на 11% порівняно з 2018 роком і становили 595 тис. тонн, продажу залізничної продукції - коліс, бандажів, осей і колісних пар збільшилися на 8% до 203 тис. тонн.

"Інтерпайп" є найбільшим виробником труб і коліс в Україні, контролюючи Нижньодніпровський трубопрокатний завод, Новомосковський трубний завод і Нікопольський завод безшовних труб "Ніко Тьюб" (усі - Дніпропетровська область).

У жовтні 2012 року "Інтерпайп" ввів в експлуатацію сталеплавильний комплекс "Інтерпайп сталь".