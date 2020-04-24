підписатися на розсилку
26.85 27.25
28.9 29.5
˟
24 квітня 2020, пʼятниця, 17:02 16
Верховна Рада і партії 2020-04-24T19:00:03+03:00
Українські Новини
Бойко назвав наругою відмову Львова повернути прах розвідника Кузнєцова його родичам

Бойко назвав наругою відмову Львова повернути прах розвідника Кузнєцова його родичам

Петро Стуженко
Юрій Бойко, Львівська міськрада, ОПЗЖ, Микола Кузнєцов, Перепоховання
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, що рішення Львівської міської ради відмовити родичам у перепохованні праху героя Великої Вітчизняної війни (ВВВ), радянського розвідника Миколи Кузнєцова є наругою над пам'яттю всіх ветеранів ВВВ та борців із фашизмом.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

За його словами, влаштовувати політичні ігри навколо могил, забороняти родичам вшанувати пам'ять їх героїчних предків, втоптувати в бруд подвиг тих, хто віддав своє життя в боротьбі з фашизмом, можуть лише послідовники нацизму.

"Львівська міськрада відкрито вшановує колаборантів і пособників нацизму. Своїм рішенням, що прийняте напередодні Дня Перемоги, вони не просто намагаються позбавити людей їх законних прав. Вони прагнуть вистрілити в історію та їй помститися за поразку, яку завдали їх ідейним батькам-натхненникам", – сказав Бойко.

Політик назвав огидним той факт, що в політичному фарсі з відмовою у перепохованні останків загиблого героя беруть участь органи державної влади: так, Міністерство культури України рекомендувало відхилити прохання родичів Миколи Кузнєцова про перепоховання через "небажаний суспільний резонанс".

"Вони навіть не розуміють, який міжнародний резонанс провокують цією відмовою. Сучасна Україна остаточно перетворюється на націоналістичну державу, яка відкрито знущається над правами людини та намагається переглянути підсумки Другої світової війни", – пояснив політик.

"Опозиційна платформа - За життя" вимагає переглянути це нелюдське рішення, яке ганьбить мешканців Львова та увесь український народ. Ми вимагаємо зняти заборону на передачу праху героя Великої Вітчизняної війни Миколи Кузнєцова його родичам. Ми звертаємося безпосередньо до Президента Зеленського з вимогою втрутитися в цю ситуацію та розблокувати процес", – заявив співголова фракції ОПЗЖ.

Більше новин про: Юрій Бойко Львівська міськрада ОПЗЖ Микола Кузнєцов Перепоховання

Замість боротьби з кризою українська влада приймає...
Бойко назвав цинічною пропозицію Шмигаля працювати...
Мер Львова звинуватив "власника Львівської тютюнов...
Львів відмовив Росії у розгляді питання передачі о...
Обсервацію будуть проходити тільки ті, у кого немає смартфонів, - Офіс Президента
Зеленський призначив нового івано-франківського губернатора замість Шмигаля
Новини
Арахамія заявив, що в Грузії будуть великі проблеми, в разі відкликання з України посла з-за Саакашвілі 18:48
Під Києвом у ще двох гуртожитках спалах коронавіруса 18:32
Саакашвілі сподівався, що за його кандидатуру на віце-прем'єра проголосують сьогодні 18:19
Обсервацію будуть проходити тільки ті, у кого немає смартфонів, - Офіс Президента 18:05
У Києві запустили Telegram-бот для контролю за дотриманням самоізоляції 17:59
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
"Енергоатом" спочатку виклав, а потім видалив прес-релізи про ситуацію з енергоблоками АЕС 22:03
Працівники державного агропідприємства на Полтавщині звернулися до Президента за захистом від "депутата-рейдера зі Слуги народу" Трухіна 12:33
Методологія "Укравтодору" базована на європейському досвіді, - Кава 13:13
"П'ятирічна боротьба із репресивною машиною": Буча відстояла право на свої межі, - Федорук 11:19
більше новин
Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі зарплатню в 6,5 разів 10:40
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
Пожежа в лісі під Києвом. Скріншот відео PavlovskyNews
Під Києвом спалахнув ліс. Задимлення перекриває сонце 15:58
Колишній глава "Укрзалізнці" Марчек задекларував у квітні зарплату більше, ніж у Трампа 06:40
Нацрада з телебачення обрала своєю головою Ольгу Герасим'юк 19:57
більше новин
Міністр з уряду Азарова претендує на посаду заступника міністра фінансів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok