Бойко назвав наругою відмову Львова повернути прах розвідника Кузнєцова його родичам

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, що рішення Львівської міської ради відмовити родичам у перепохованні праху героя Великої Вітчизняної війни (ВВВ), радянського розвідника Миколи Кузнєцова є наругою над пам'яттю всіх ветеранів ВВВ та борців із фашизмом.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

За його словами, влаштовувати політичні ігри навколо могил, забороняти родичам вшанувати пам'ять їх героїчних предків, втоптувати в бруд подвиг тих, хто віддав своє життя в боротьбі з фашизмом, можуть лише послідовники нацизму.

"Львівська міськрада відкрито вшановує колаборантів і пособників нацизму. Своїм рішенням, що прийняте напередодні Дня Перемоги, вони не просто намагаються позбавити людей їх законних прав. Вони прагнуть вистрілити в історію та їй помститися за поразку, яку завдали їх ідейним батькам-натхненникам", – сказав Бойко.

Політик назвав огидним той факт, що в політичному фарсі з відмовою у перепохованні останків загиблого героя беруть участь органи державної влади: так, Міністерство культури України рекомендувало відхилити прохання родичів Миколи Кузнєцова про перепоховання через "небажаний суспільний резонанс".

"Вони навіть не розуміють, який міжнародний резонанс провокують цією відмовою. Сучасна Україна остаточно перетворюється на націоналістичну державу, яка відкрито знущається над правами людини та намагається переглянути підсумки Другої світової війни", – пояснив політик.

"Опозиційна платформа - За життя" вимагає переглянути це нелюдське рішення, яке ганьбить мешканців Львова та увесь український народ. Ми вимагаємо зняти заборону на передачу праху героя Великої Вітчизняної війни Миколи Кузнєцова його родичам. Ми звертаємося безпосередньо до Президента Зеленського з вимогою втрутитися в цю ситуацію та розблокувати процес", – заявив співголова фракції ОПЗЖ.