Леонов очолив слідчу комісію Ради з розслідування корупції в мерії Одеси, – ЗМІ

Після анонсу про ініціювання тимчасової слідчої комісії (ТСК) з діяльності Геннадія Труханова на посаді мера Одеси та Одеської міської ради, народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Леонов з колегами по фракції Артемом Дмитруком, Максимом Бужанським та іншими депутатами зареєстрували проект відповідної постанови.

Про це повідомило інтернет-видання "Апостроф".

Мета даної ТСК - виявити порушення Конституції, законодавства і можливі злочини мера Одеси, міської ради та виконавчого комітету, а також дати оцінку роботі правоохоронних органів.

Як пишуть журналісти, діяльність Геннадія Труханова давно вимагала оцінки і реакції правоохоронної і судової систем. Зокрема, одеський міський голова фігурує в розслідуваннях про зловживання при відведенні земель, розтраті, невнесення в декларацію багатомільйонного майна, надання дозволів для будівництва висоток, заволодіння близько 800 млн гривень муніципалітету при ремонті доріг, забудові одеської Траси Здоров'я і так далі.

Також Труханов є главою партії "Довіряй справам" в Одеській міськраді, яка формує порядок денний міськради і періодично віддає під забудову землі комунальної власності в історичній частині Одеси і на узбережжі.

Слід зазначити, що публічна риторика одеських "Слуг" поки знаходить відображення в їх діях - депутати роблять виправдані кроки для розслідування і надання належної правової оцінки діям Труханова та його партії в Одеській міській раді.

Судові провадження за фактами діяльності Труханова і його оточення, тривають кілька років і гальмуються через дії одеських правоохоронців, прокурорів і суддів, які дозволяють працювати місцевим порядкам і схемам діючої міської влади.

Створення ТСК, як вважають журналісти, на сьогоднішній день, є найдієвішим механізмом незалежного розслідування діяльності одеської влади, а також формування необхідних матеріалів для передачі зібраних фактів і матеріалів в Офіс генерального прокурора з метою надання правової оцінки, притягнення винних до кримінальної відповідальності.