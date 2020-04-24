Массове тестування на антитіла, картки імунітету та податкові канікули, – Шахов озвучив власний план виходу з карантину

Народний депутат України Сергій Шахов, який став першим парламентарієм, що переміг коронавірус, сьогодні, 24 квітня, вперше виступив у парламенті.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Під час виступу нардеп заявив, що необхідно не лише боротися з коронавірусом, а й рятувати економіку. Він назвав карантинні міри вимушеними, але такими, що не допоможуть подолати кризу.

"Одним лише карантином перемогти коронавірус неможливо. Це дорога в нікуди. Ми навіть не знаємо, скільки реально хворих в нашій країні... МОЗ продовжує рахувати хворих, а треба шукати здорових. Нам потрібно думати не про, те як не захворіти, а про те як видужати", - зазначив Шахов.

Також нардеп закликав провести безкоштовне масове тестування населення на антитіла від коронавірусу за допомогою українського тесту, який уже пройшов тестування та довів свою ефективність.

"На щастя, ми маємо геніальних вчених, які вже розробили тест на антитіла. Ми п’ята країна в світі, яка має такий тест. Більше того, наш, вітчизняний тест має ефективність 98%, а коштує в 10 разів дешевше, ніж іноземні аналоги", - додав парламентарій.

Нардеп пропонує видати тим українцям, які мають антитіла, картки імумітету та дозволити їм повернутися до нормального життя. Водночас, він пропонує створити національну мережу банків крові з антитілами, яка буде застосовуватися для лікування важкохворих на короновірусну хворобу методом плазмопереливання.

Cеред заходів, спрямованих на вихід країни з карантину, Шахов запропонував: доплатити з держбюджету тим, у кого немає антитіл до вірусу, і хто буде вимушений продовжити карантин, запровадити податкові канікули для малого та середнього бізнесу, організувати роботу групи вчених, які займуться розробкою ліків за державної підтримки та сприяння.

Як повідомлялось раніше, нардеп Сергій Шахов пройшов тест на антитіла до COVID-19. Його кров підходить для лікування хворих у важкій формі.