Група Нафтогаз передала лікарям допомогу на 8 млн гривень

Група Нафтогаз з початку карантину направила 8 млн грн на допомогу медикам громад регіонів, в яких працюють адміністративні та виробничі потужності Нафтогазу, іфнормує офіційний портал компанії. Ці кошти використали для закупівлі засобів індивідуального захисту, дезінфекторів і медичного обладнання.

На сьогодні підприємства Групи вже надали допомогу лікарям 21 медичного закладу обласного, районного та міського значення, 26 місцевих амбулаторій та громадам в семи областях України. У планах - розширити допомогу лікарням у всіх регіонах роботи підприємств Групи.

Зокрема, у газовидобувних регіонах вже розгорнута масштабна програма допомоги своїм громадам: за минулий тиждень медичні заклади у Харківській, Полтавській, Львівській та Херсонській областях отримали допомогу на 3,8 млн грн на засоби індивідуального захисту, дезінфектори та медичне обладнання.

Лікарні отримали від Групи Нафтогаз захисні костюми, респіратори, маски, захисні рукавиці, медичні окуляри, обтюратори і медичне обладнання - станції очистки окулярів, монітори пацієнта, хірургічний діатермокоагулятор, шприцевий насос, пульсоксиметри. Також Група приєдналась до фінансування закупівлі апарата штучної вентиляції легень і необхідних медичних препаратів.

Центральні офіси Нафтогазу в Києві минулого тижня передали 500 тис. грн на закупівлю засобів захисту та дезінфекції для Київської міської клінічної лікарні №17 і Станції швидкої допомоги.

"Ми вирішили зосередити свою допомогу саме на лікарнях і захисті лікарів - маски, костюми, засоби дезінфекції. Тому центральні офіси допомагають київським лікарням, а підприємства Групи в регіонах разом з громадами визначають пріоритети для місцевих лікарень", - розповів Андрій Коболєв, голова правління Нафтогазу.

"Нафтогаз була першою компанією в Україні в державному секторі економіки, яка запровадила чіткі регламенти, політики і норми поведінки поводження в умовах пандемії COVD-19, з урахуванням досвіду китайських та швейцарських компаній. Наразі всі підприємства Групи забезпечені засобами індивідуального захисту і, якщо виявляються недоліки, вони мають бути усунені протягом годин. Я впевнений, що ми зможемо забезпечити засобами захисту та дезінфекції і наших працівників, і надати допомогу громадам, завдяки нашій злагодженій роботі", - підсумував перші тижні карантину перший заступник голови правління Сергій Перелома, голова штабу оперативного реагування, протидії, попередження та запобігання наслідкам пандемії коронавірусу COVID-19 Групи Нафтогаз.