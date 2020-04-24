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24 квітня 2020, пʼятниця, 14:28 154
Транспорт 2020-04-24T15:45:03+03:00
Українські Новини
Рада підтримала закон, який стимулює розвиток річкового транспорту в Україні, - Вадим Струневич

Рада підтримала закон, який стимулює розвиток річкового транспорту в Україні, - Вадим Струневич

Петро Стуженко
Верховна Рада України, Слуга народу, річковий транспорт, Вадим Струневич
Вадим Струневич. Фото: facebook.com/strunevych.vadym
Вадим Струневич. Фото: facebook.com/strunevych.vadym

Верховна Рада України сьогодні, 24 квітня, в цілому прийняла законопроект, який має стимулювати стрімкий розвиток річкового транспорту в Україні.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив співавтор закону та заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Вадим Струневич.

"Сьогодні Верховна Рада прийняла законопроєкт "Про внутрішній водний транспорт", який поданий за моїм співавторством. Я вважаю це правильне рішення, і що цей закон важливий саме зараз. На це є кілька вагомих причин, пояснюю. По-перше, Україна має величезний потенціал для розвитку цього інфраструктурного напрямку і ми повинні цей потенціал раціонально використовувати", - написав політик.

Він також зазначив, що розвиток водного транспорту зніме частину навантаження з всієї інфраструктури країни, через що дорожнє покриття буде служити довше.

"Законопроєкт, який ми запропонували, надасть імпульс для розвитку цієї галузі та вирішить її головні проблемі, які існували роками. Він передбачає скасування цілого переліку платежів, які раніше лежали на судах: оплату за шлюзування, оплату за розведення мостів, деякі портові збори. Це має здешевити використання річкового транспорту і зробити його ще більш рентабельним", - вважає Струневич.

За його словами, законопроєкт також мінімізує інспекції суден, спрощує механізм реєстрації та впроваджує прозорий механізм отримання міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном.

"Наша головна мета - зробити так, щоб судна плавали, а не стояли у портах через брак чергового "папірця". Наш законопроєкт встановлює чіткі обов'язки розвитку і функціонування стратегічної річкової інфраструктури, у тому числі роботу судноплавних шлюзів, річкової інформаційної служби, чіткі правила обслуговування фарватеру", - підкреслив заступник голови фракції.

Річковий транспорт, вважає політик, завдяки своєму великому потенціалу, здатен допомогти вивести українську інфраструктуру на новий якісний рівень.

"В нас є чітка задача - зробити всі умови для швидкого розвитку вітчизняної інфраструктури і її виходу на новий якісний рівень. Річковий транспорт у цьому грає далеко не останню роль і ми маємо використовувати його великий потенціал задля досягнення цієї стратегічної цілі", - підсумував Струневич.

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