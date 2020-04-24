Очільник екоінспекції Харківщини Євген Беседін всупереч вимогам карантину провів кадровий конкурс на антикорупційну посаду, – адвокат

На днях адвокат громадської організації "Спілка ветеранів АТО", учасник бойових дій Віктор Волчелюк разом з іншими ветеранами антитерористичної операції (АТО) – членами громадської організації змушені були звернутись до виконуючого обов'язки начальника Державної екологічної інспекції у Харківській області Євгена Беседіна для з’ясування обставин порушення останнім законодавства про державну службу всупереч вимогам карантину.

"Мені як представнику громадськості, захиснику рідної країни небайдужі загальнодержавні задачі, які на сьогоднішній день ставляться нашим гарантом Конституції перед кожним державним службовцем та перед громадянами України в цілому", - зазначив Віктор Волчелюк.

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Ветеран поділяє думку Президента України Володимира Зеленського під час його минулорічного візиту на Харківщину про те, що запобігання незаконній вирубці лісів в Харківській області, має починатись з виявлення та запобігання проявами корупції у самій обласній екологічній інспекції, до безпосередніх повноважень якої відноситься запобіжні заходи з їх незаконної вирубки.

"Така моя життєва позиція власне нещодавно підштовхнула мене подати документи на зайняття вакантної посади головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції в обласному екологічному відомстві", - заявив представник громадської організації. - "Але, на превеликий жаль, корупція і беззаконня почались вже після подачі документів на конкурс".

Після реєстрації заяви та резюме на початку квітня на Єдиному порталі вакансій державної служби, боєць не отримав передбаченого законодавством електронного повідомлення стосовно відмови або допуску до участі в конкурсі.

З офіційної інформації на порталі стає зрозуміло, що кадровий конкурс всупереч карантину проведений, а за результатами конкурсу станом на 21 квітня поточного року переможцем на вказану посаду став громадянин України Твердохліб Олександр Миколайович, хоча на цей момент керівництво обласної екоінспекції вже знало про існування карантинних обмежень в частині проведення кадрових конкурсів, але навмисно знехтувало ними.

Переможець конкурсу давно знайомий з нинішнім очільником Держекоінспекції у Харківській області та протягом 2011-2012 років вже обіймав посади у Харківській екоінспекції, згодом був переведений до центрального апарату відомства в м. Києві та звідти незабаром був звільнений.

Під час візиту учасників АТО Євген Беседін проігнорував спілкування з ветераном, а викликана працівниця обласної екоінспекції навмисно пропонувала записатись на особистий прийом до керівництва, заздалегідь знаючи про неможливість його проведення найближчим часом у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Довідково

18 квітня 2020 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким встановлено пунктом 8 Прикінцевих положень, що тимчасово, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину, зупинити дію положень Закону України "Про державну службу" та Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу.