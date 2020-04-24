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24 квітня 2020, пʼятниця, 13:59 5
Верховна Рада і партії 2020-04-24T14:15:02+03:00
Українські Новини
Владі потрібно виконати рішення Конституційного суду і повернути чорнобильцям пільги, - Льовочкін

Владі потрібно виконати рішення Конституційного суду і повернути чорнобильцям пільги, - Льовочкін

Петро Стуженко
Бюджет, Суд, Катастрофа, Чорнобиль, Соцвиплати, Пільги, Чорнобильці, Льовочкін
Сергій Льовочкін Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін Фото: lovochkin.org

Незважаючи на рішення Конституційного суду, влада відмовляється повернути пільги громадянам, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, а після початку другого етапу медреформи вона ще й позбавила багатьох з них можливості лікуватися. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін напередодні 34-ї річниці Чорнобильської катастрофи, інформує персональний портал політика.

"Сьогодні для Опозиційної платформи - За життя одна з головних задач - домогтися від влади виконання рішення Конституційного суду, який поновив пільги "чорнобильців". Це рішення було прийнято за нашим поданням ще в 2018 році, але спочатку стара, а тепер і нова влада відмовляється закласти в держбюджет гроші на фінансування цих пільг", - заявив політик.

Більше того, за його словами, в бюджеті 2020 року обсяг коштів, що виділяються на програми соціального захисту чорнобильців, скорочується навіть в номінальному обчисленні. Бюджетні програми щодо забезпечення житлом і лікування онкології у чорнобильців так і не були поновлені (до 2014 року обсяг їх фінансування становив сумарно 80 млн гривень, а з урахуванням інфляції за 7 років сума повинна бути в 2,6 рази більше).

При цьому, як повідомив народний депутат, навіть залишенi у скороченому вигляді програми соціального захисту чорнобильців недофінансовуються. Так, програма "Соціальний захист громадян, які постраждали в результаті катастрофи на ЧАЕС" за січень-лютий 2020 недофінансована на 38 млн гривень або 17%, а нова бюджетна програма в розмірі 103,5 млн, призначена для доплат за роботу в зоні відчуження та для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за січень-лютий 2020 взагалі не профінансована.

"Через початок другого етапу медреформи погіршується і ситуація з доступністю і якістю медобслуговування"чорнобильців" - чорнобильці ризикують залишитися без безкоштовної медичної допомоги. Договори з Національною службою здоров'я уклали далеко не всі медустанови, які спостерігають і лікують "чорнобильців", отож, проблеми з фінансуванням неминучі. Але навіть ті медустанови, які уклали договори, не зможуть надати повноцінне лікування, адже не всі послуги, необхідні "чорнобильцям", потрапили до переліку безкоштовних послуг", - повідомив Сергій Льовочкін.

Також, за його словами, залишається проблемою і забезпечення чорнобильців пільговими ліками: безкоштовних медикаментів не вистачає, а реімбурсація не покриває весь спектр необхідних чорнобильцям препаратів.

"Влада забула про те, що вона несе відповідальність за громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Завдання Опозиційної платформи - За життя - повернути "чорнобильцям" те, що у них відібрали", - резюмував народний депутат.

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