Тиск "Укравтодору" на Мінекономіки для легалізації дискримінаційних правил на закупівлі не допоможе "великому будівництву", – ЗМІ

Тиск "Укравтодору" на Мінекономіки для легалізації дискримінаційних правил на закупівлі не допоможе "великому

Громадські організації Transparency International Ukraine, CoST Ukraine, видання "Наші Гроші" закликають припинити тиск на Міністерство економіки України та зосередитися на досягненні результату.

Про це повідомила "Юридична газета" із посиланням на Transparency International Ukraine.

"Останнім часом з'являються маніпулятивні та дискредитаційні матеріали. Ця інформаційна атака має на меті зірвати процес розробки та впровадження методології і як наслідок, зірвати план по зшиттю держави якісними дорогами", - йдеться у заяві Transparency.

Громадські організації впевнені, що запропонований "Укравтодором" на розгляд робочої групи проект типової тендерної документації містить численні дискримінаційні вимоги. На це вказують представники бізнесу, громадськості та Антимонопольний комітет України.

"Цього року уряд планує спрямувати 80 млрд гривень на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг. Прозоре та ефективне витрачання такої значної суми має бути одним із пріоритетів під час реалізації цього масштабного проєкту. Розробка якісної методології - один зі шляхів підвищити ефективність".

Саме з цією метою і була створена робоча група при Мінекономіки, куди, окрім Укравтодору увійшли представники бізнесу та експертного середовища - представники Transparency International Ukraine, CoST Ukraine, Всеукраїнсьої дорожньої Асоціації, Prozorro та інші.

"Нова методологія від Мінекономрозвитку має допомогти встановлювати такі кваліфікаційні критерії, які б забезпечували максимальну якість будівництва та високу конкуренцію. Також вона буде охоплювати інші важливі моменти, наприклад, як залучити місцеву робочу силу, обладнання, техніку".

"Зараз робоча група активно працює над рекомендаціями та наприкінці місяця має схвалити фінальний документ.

Усе це можливо, якщо припиниться необґрунтований тиск на робочу групу при Мінекономрозвитку та саме міністерство, а також маніпуляції в ЗМІ", - зазначили організації.