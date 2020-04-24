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24 квітня 2020, пʼятниця, 13:13 372
Транспорт 2020-04-24T14:15:03+03:00
Українські Новини
Методологія "Укравтодору" базована на європейському досвіді, - Кава

Методологія "Укравтодору" базована на європейському досвіді, - Кава

Павло Твердохліб
Дорога, Укравтодор, Будівництво, Мінекономіки, Кава, Панаіотіді
Олександр Кава Фото: facebook.com/alexander.kava
Олександр Кава Фото: facebook.com/alexander.kava

Запропонована "Укравтодором" методологія закупівель державою робіт і послуг, пов'язаних із дорожнім будівництвом, базувалася на європейському досвіді і спрямована на досягнення якості ремонтів та будівництва доріг. Про це в коментарі Українським Новинам заявив експерт із питань транспорту Олександр Кава.

"Методологія "Укравтодору" базувалася на європейському досвіді. У Європі вже давно відійшли від формування ціни за роботу чи за товар. Оцінюється не ціновий критерій, а, скажімо, життєвий цикл того чи іншого об’єкту. Наприклад, якщо ви будуєте дешевий міст зі збірних конструкцій, то його експлуатація протягом року обходиться істотно дорожче, ніж дорожчого моста з монолітної конструкції. У Європі виберуть постачальника дорожчого моста. А в нас досі важливу роль відіграє ціновий критерій. Орієнтуються на найнижчу ціну, і це призводить до того, що за найнижчою ціною отримується не найкраща якість", - зазначив експерт.

Кава додав, що кваліфікаційні вимоги до учасників тендеру щодо наявності необхідної техніки, досвіду працівників, керівників проєкту, банківських гарантій, запропоновані методологією "Укравтодору", підвищать якість робіт у дорожньому будівництві.

"Вимоги щодо наявності техніки, банківських гарантій, досвіду працівників, керівників проєкту є корисними для якості робіт. Тому що компанії, які не мають техніки або фахівців, не зможуть виконати роботи. Іще важливий критерій - виконання аналогічних робіт. Якщо ми говоримо про автодороги, то за рівнем складності, за фактом будівництва, реконструкція, капітальний ремонт і середній ремонт можна зараховувати як відповідний досвід. І якщо постачальник дає гарантію 10 років, то важливо, щоб цей постачальник існував протягом цього періоду і ніс фінансові гарантії", - вважає Олександр Кава.

Як повідомлялося, "Укравтодор" розробив методологію про особливості закупівлі робіт з будівництва (нове будівництво, капітальний ремонт та реконструкція) та послуг з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування. Документ упорядковує  розробку тендерної документації службами автомобільних доріг в областях, мінімізує корупційні ризики та вплив несумлінних підрядників на блокування процедур закупівель. Нова методологія враховує вимоги закону "Про публічні закупівлі", який набрав чинності 19 квітня 2020 року. Проти ухвалення документа виступила заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді. У Мінекономіки створена робоча група з доопрацювання методології.

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