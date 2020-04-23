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23 квітня 2020, четвер, 22:03 425
Економіка 2020-04-23T23:39:25+03:00
Українські Новини
"Енергоатом" спочатку виклав, а потім видалив прес-релізи про ситуацію з енергоблоками АЕС

"Енергоатом" спочатку виклав, а потім видалив прес-релізи про ситуацію з енергоблоками АЕС

Ольга Фандорина
Енергоатом, НАЕК

НАЕК "Енергоатом" вилучив Пресреліза про причини виведення з експлуатації більше 20% потужностей АЕС, який був опублікований на офіційному сайті компанії. Про це повідомляє Главком.

Станом на 19 квітня 2020 року, вісім з 11 працюючих енергоблоків знаходилися в експлуатації на зниженій потужності (з найменшим навантаженням - перший енергоблок Запорізької АЕС - 521 МВт).

Тому було прийнято рішення: замість обмеження потужності, вивести в холодний резерв енергоблок №2 ЗАЕС, а також після завершення планового ремонту енергоблоку №3 Запорізької АЕС та агрегату ТГ-3 енергоблоку №2 Рівненської АЕС, вивести в холодний резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС.

"Просимо ЗМІ і різні політсили, зокрема, напередодні річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС, не спекулювати на темі ядерної енергетики та звертатися за інформацією безпосередньо до компетентних першоджерел", - повідомлялося в прес -релізі.

Причини видалення прес-релізу невідомі.

В телеграм-каналах є інформація що це подія - частина чорної піар-кампанії з дискредитації в. о. міністра енергетики Ольги Буславець.

Раніше політолог Микола Давидюка "кинув" в інформпростір тезу, що команду на відключення дала особисто Буславець і це призведе до підвищення тарифу на електроенергію. Дану інформацію активно розповсюдило ряд будівель.

Як повідомив експерт з питань енергетики Дмитро Марунич в ефірі одного з телеканалів, передумов до підвищення тарифів немає, відключення енергоблоків є плановою адекватною реакцією на зниження обсягів споживання електроенергії населенням в умовах карантину. Вкидання фейкових інформації в ЗМІ є наслідком заклопотаності однієї з олігархічних груп приходом Буславець в міністерство, вважає він.

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