"Енергоатом" спочатку виклав, а потім видалив прес-релізи про ситуацію з енергоблоками АЕС

НАЕК "Енергоатом" вилучив Пресреліза про причини виведення з експлуатації більше 20% потужностей АЕС, який був опублікований на офіційному сайті компанії. Про це повідомляє Главком. Станом на 19 квітня 2020 року, вісім з 11 працюючих енергоблоків знаходилися в експлуатації на зниженій потужності (з найменшим навантаженням - перший енергоблок Запорізької АЕС - 521 МВт). Тому було прийнято рішення: замість обмеження потужності, вивести в холодний резерв енергоблок №2 ЗАЕС, а також після завершення планового ремонту енергоблоку №3 Запорізької АЕС та агрегату ТГ-3 енергоблоку №2 Рівненської АЕС, вивести в холодний резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС. "Просимо ЗМІ і різні політсили, зокрема, напередодні річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС, не спекулювати на темі ядерної енергетики та звертатися за інформацією безпосередньо до компетентних першоджерел", - повідомлялося в прес -релізі. Причини видалення прес-релізу невідомі. В телеграм-каналах є інформація що це подія - частина чорної піар-кампанії з дискредитації в. о. міністра енергетики Ольги Буславець. Раніше політолог Микола Давидюка "кинув" в інформпростір тезу, що команду на відключення дала особисто Буславець і це призведе до підвищення тарифу на електроенергію. Дану інформацію активно розповсюдило ряд будівель. Як повідомив експерт з питань енергетики Дмитро Марунич в ефірі одного з телеканалів, передумов до підвищення тарифів немає, відключення енергоблоків є плановою адекватною реакцією на зниження обсягів споживання електроенергії населенням в умовах карантину. Вкидання фейкових інформації в ЗМІ є наслідком заклопотаності однієї з олігархічних груп приходом Буславець в міністерство, вважає він.