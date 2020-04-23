Вадим Струневич заявив, що "Слуга народу" відмовилася від державного фінансування на користь медиків

Партія "Слуга Народу" відмовилась від державного фінансування, а заощаджені кошти планує передати на підтримку медиків, які борються з поширенням епідемії коронавірусу в Україні. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив заступник голови парламентської фракції "Слуга Народу" Вадим Струневич.

"Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх. В умовах поширення пандемії, під час карантину, хочу ще раз нагадати, як нам усім потрібна підтримка. Комусь емоційна, комусь грошова, але підтримка. Тому ми з однопартійцями подали заяву щодо відмови партії "Слуга Народу" від бюджетних грошей на 3 та 4 квартали, тобто відмови від 70 млн гривень", - заявив політик.

Ці кошти, за словами заступника фракції, будуть направлені на закупівлю засобів індивідуального захисту для медпрацівників, необхідного обладнання та медикаментів проти COVID-19.

"Для чого? Щоб якнайшвидше здолати коронавірусну хворобу в Україні, щоб були кошти на закупівлю медикаментів, медзасобів та обладнання для боротьби з вірусом. Партія детально звітуватиме про витрачені кошти. Бережіть себе та своїх близьких і дотримуйтесь правил карантину", - підкреслив Струневич.