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  • Вадим Струневич заявив, що "Слуга народу" відмовилася від державного фінансування на користь медиків
23 квітня 2020, четвер, 21:50 295
Політика 2020-04-23T21:53:13+03:00
Українські Новини
Вадим Струневич заявив, що "Слуга народу" відмовилася від державного фінансування на користь медиків

Вадим Струневич заявив, що "Слуга народу" відмовилася від державного фінансування на користь медиків

Ольга Фандорина
Слуга народу, Фінансування партій, Партія
"Слуга народу". Фото: Facebook/Слуга народу

Партія "Слуга Народу" відмовилась від державного фінансування, а заощаджені кошти планує передати на підтримку медиків, які борються з поширенням епідемії коронавірусу в Україні. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив заступник голови парламентської фракції "Слуга Народу" Вадим Струневич.

"Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх. В умовах поширення пандемії, під час карантину, хочу ще раз нагадати, як нам усім потрібна підтримка. Комусь емоційна, комусь грошова, але підтримка. Тому ми з однопартійцями подали заяву щодо відмови партії "Слуга Народу" від бюджетних грошей на 3 та 4 квартали, тобто відмови від 70 млн гривень", - заявив політик.

Ці кошти, за словами заступника фракції, будуть направлені на закупівлю засобів індивідуального захисту для медпрацівників, необхідного обладнання та медикаментів проти COVID-19.

"Для чого? Щоб якнайшвидше здолати коронавірусну хворобу в Україні, щоб були кошти на закупівлю медикаментів, медзасобів та обладнання для боротьби з вірусом. Партія детально звітуватиме про витрачені кошти. Бережіть себе та своїх близьких і дотримуйтесь правил карантину", - підкреслив Струневич.

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