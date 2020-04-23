NovaPay сертифікована міжнародним стандартом безпеки PCI DSS

Платіжна система NovaPay отримала сертифікат про відповідність міжнародному стандарту безпеки даних індустрії платіжних карт PCI DSS. Це означає, що банківські дані користувачів надійно захищені при здійсненні ними платежів через систему NovaPay. Про це повідомляє УНІАН.

Стандарт безпеки PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) розроблений міжнародними платіжними системами, які входять в тому числі, Visa і MasterCard. Сертифікація дозволяє компанії працювати з банками безпосередньо, виключаючи перехід платника на сайт третьої сторони. Самостійна робота з банками зобов'язує забезпечити надійний захист банківських даних користувачів: завдяки сертифікації PCI DSS власники карток можуть бути впевнені в безпеці операцій, що здійснюються через платіжну систему NovaPay.

А також дає переваги в адаптації платіжної системи, щоб стати більш гнучкою і зручною для клієнтів.

"Ми хочемо підвищити якість сервісу, який отримують наші клієнти. Цей сертифікат підтверджує, що наша компанія відповідає вимогам IT-безпеки, які дозволяють зберігати, обробляти і передавати дані. Це дасть нам можливість підтримувати клієнтів самостійно, не вдаючись до допомоги третіх осіб, а також бути більш гнучкими та швидко адаптуватися під нові виклики ринку, на якому ми бачимо величезний потенціал для розвитку", - коментує Андрій Кривошапко, СЕО "ПОСТ ФІНАНС".

Довідка про "ПОСТ ФІНАНС". ТОВ "ПОСТ ФІНАНС" (розробила і розвиває платіжну систему NovaPay) входить в групу компаній "Нова пошта" і з 2014 року працює на ринку України. Компанія на базі ліцензій Національного банку на переказування коштів пропонує фізичним особам і бізнесу широкий спектр платіжних інструментів і продуктів онлайн і офлайн формату. Ефективність і зручність сервісів NovaPay можна оцінити в більш ніж 3400 пунктах надання фінансових послуг та на інтернет-ресурсах. Згідно з даними Національного банку України за підсумками 2019 платіжну систему NovaPay визнано лідером серед всіх систем переказу коштів в Україну, створених небанківськими установами, з часткою ринку - 43,6%. НБУ включив платіжну систему компанії до категорії соціально важливих, а в 2020 році вона отримала статус міжнародної.