підписатися на розсилку
26.85 27.25
29 29.6
˟
23 квітня 2020, четвер, 20:32 305
Економіка 2020-04-23T21:30:02+03:00
Українські Новини
NovaPay сертифікована міжнародним стандартом безпеки PCI DSS

NovaPay сертифікована міжнародним стандартом безпеки PCI DSS

Ольга Фандорина
Платіжні карти, Платіжні системи, ПОСТ ФІНАНС, NovaPay
Кредитна карта. Картка. Кредитка. Фото: pixabay
Кредитна карта. Картка. Кредитка. Фото: pixabay

Платіжна система NovaPay отримала сертифікат про відповідність міжнародному стандарту безпеки даних індустрії платіжних карт PCI DSS. Це означає, що банківські дані користувачів надійно захищені при здійсненні ними платежів через систему NovaPay. Про це повідомляє УНІАН.

Стандарт безпеки PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) розроблений міжнародними платіжними системами, які входять в тому числі, Visa і MasterCard. Сертифікація дозволяє компанії працювати з банками безпосередньо, виключаючи перехід платника на сайт третьої сторони. Самостійна робота з банками зобов'язує забезпечити надійний захист банківських даних користувачів: завдяки сертифікації PCI DSS власники карток можуть бути впевнені в безпеці операцій, що здійснюються через платіжну систему NovaPay.

А також дає переваги в адаптації платіжної системи, щоб стати більш гнучкою і зручною для клієнтів.

"Ми хочемо підвищити якість сервісу, який отримують наші клієнти. Цей сертифікат підтверджує, що наша компанія відповідає вимогам IT-безпеки, які дозволяють зберігати, обробляти і передавати дані. Це дасть нам можливість підтримувати клієнтів самостійно, не вдаючись до допомоги третіх осіб, а також бути більш гнучкими та швидко адаптуватися під нові виклики ринку, на якому ми бачимо величезний потенціал для розвитку", - коментує Андрій Кривошапко, СЕО "ПОСТ ФІНАНС".

Довідка про "ПОСТ ФІНАНС". ТОВ "ПОСТ ФІНАНС" (розробила і розвиває платіжну систему NovaPay) входить в групу компаній "Нова пошта" і з 2014 року працює на ринку України. Компанія на базі ліцензій Національного банку на переказування коштів пропонує фізичним особам і бізнесу широкий спектр платіжних інструментів і продуктів онлайн і офлайн формату. Ефективність і зручність сервісів NovaPay можна оцінити в більш ніж 3400 пунктах надання фінансових послуг та на інтернет-ресурсах. Згідно з даними Національного банку України за підсумками 2019 платіжну систему NovaPay визнано лідером серед всіх систем переказу коштів в Україну, створених небанківськими установами, з часткою ринку - 43,6%. НБУ включив платіжну систему компанії до категорії соціально важливих, а в 2020 році вона отримала статус міжнародної.

Більше новин про: Платіжні карти Платіжні системи ПОСТ ФІНАНС NovaPay

Пенсійний фонд почав виплачувати "коронавірусну тисячу"
Промвиробництво в Україні в березні продовжило падіння
Новини
Fitch підтвердив рейтинг України з B, але погіршив прогноз 21:18
Через створення нової символіки в Митній службі провели обшуки ДБР та СБУ 21:17
Зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" пройде в режимі відеоконференції 30 квітня 21:09
В Україні хочуть ввести платне СІЗО з поліпшеними умовами 20:43
По тисячі гривень допомоги 7 млн українців отримають до суботи, - Мінсоцполітики 20:39
більше новин
У світі коронавірус зафіксували у 2,5 млн осіб. Дані на 22 квітня 08:52 Карта
Україна 42-й день на карантині, до його закінчення залишилося 2 дні 09:00
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
Завтра Оксфорд почне випробування вакцини від коронавірусу на людях 08:24
Холодницький в минулому році витратив на відпочинок 142 тисячі гривень 07:00
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі зарплатню в 6,5 разів 10:40
Саакашвілі
Саакашвілі підтвердив пропозицію Зеленського стати віце-прем'єром 14:38
Пожежа в лісі під Києвом. Скріншот відео PavlovskyNews
Під Києвом спалахнув ліс. Задимлення перекриває сонце 15:58
Шмигаль розповів, коли відкриють кордони в Україні 12:07
більше новин
"Нафтогаз" знизив на травень ціни на газ для бізнесу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok