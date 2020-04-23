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23 квітня 2020, четвер, 16:06 6
Верховна Рада і партії 2020-04-23T16:30:02+03:00
Українські Новини
Замість боротьби з кризою українська влада приймає дивні, а часто просто шкідницькі рішення, – Бойко

Замість боротьби з кризою українська влада приймає дивні, а часто просто шкідницькі рішення, – Бойко

Павло Твердохліб
Карантин, Юрій Бойко, ОПЗЖ, Криза, Коронавірус
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко вважає, що українська влада замість боротьби з кризою приймає дивні, а часто просто шкідницькі рішення.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Уряди більшості країн світу сьогодні надають пряму допомогу з бюджету громадянам та бізнесу. Наприклад, підприємства, які зберігають робочі місця – отримують субсидії та пільгові кредити від уряду. Більшість країн, що увійшли в пандемію, вливають в реальну економіку безвідсотково або під відсоток, близький до нуля, сотні мільярдів доларів, що в еквіваленті доходять до 20% ВВП. В Україні ж ситуація розвивається за найгіршим зі сценаріїв", – зазначив політик.

За словами Юрія Бойка, українська влада весь час спізнюється з реакцією і приймає дивні, а часто просто шкідницькі рішення.

"Вони "проспали" початок епідемії. Не зуміли вчасно зрозуміти, що затіяна реформа медицини руйнує систему охорони здоров'я. Залишили без захисту лікарів і не підготували тести. Прийняли бюджет, в якому зрізали житлово-комунальні субсидії людям на 8 мільярдів, скоротили допомогу людям з інвалідністю, в тому числі по зору. Запізнилися з індексацією пенсій. Скоротили підтримку регіонів та інвестиції в розвиток економіки. Місяць тому влада ще стверджувала, що Україна тепер набагато краще готова до кризи. Тепер уряд в черговий раз, продовживши на 3 тижні карантин, закликає готуватися до нових «важких років», безробіття і мізерних зарплат", – підкреслив народний депутат.

Юрій Бойко вважає, що з такою політикою влади країну чекає надважка криза і реалізація найпохмуріших прогнозів.

"Якщо Кабмін буде і далі приймати безсистемні неефективні рішення, то падіння ВВП більше 7% стане реальністю, як і зростання безробіття, наслідки якої та соціально-економічні втрати будуть непоправними для людей і країни", – сказав він.

Співголова фракції опозиціонерів впевнений, щоб уникнути розвитку ситуації за найгіршим сценарієм, потрібно не плисти "за течією", а діяти.

"Досить гратися з тасуванням кадрової колоди і призначати чергового "рупора реформ". Все це вже було в попередні 5 років, і зараз ми не знаємо, як впоратися з наслідками цих реформ від горе-реформаторів. Потрібно реалізувати чітку антикризову програму: зміцнити медицину, допомогти людям, підтримати економіку. У нашої партії є розроблений Антикризовий план, і ми вимагаємо від влади його реалізації. Ми будемо добиватися, щоб парламент збирався не для того, щоб призначати чергових чиновників і приймати лобістські закони. Сьогодні, як ніколи, потрібен інший, дієвий порядок роботи парламенту: це досягнення миру, коригування бюджету та внесення до порядку денного законопроектів, які, перш за все, орієнтовані на запобігання кризі, підтримку економіки і допомогу українським сім'ям. У країни є шанс припинити війну, уникнути кризи та зубожіння, і завдання Президента, уряду, всіх парламентських фракцій працювати так, щоб цей шанс реалізувати", – резюмував Юрій Бойко.

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