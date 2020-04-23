Ексчиновник з Мін'юсту та РНБО, пішов на угоду зі слідством заради умовного терміну, – ЗМІ

Влітку 2019 року ЗМІ вже звертали увагу на колишнього чиновника Бориса Бабіна, який, будучи фігурантом справи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), намагався потрапити до Вищої ради правосуддя. Виграти конкурс до Вищої ради правосуддя йому не вдалося, проте вдалося в січні 2020 року отримати від НАБУ та Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) повідомлення про підозру у вчиненні низки посадових злочинів, які завдали збитків державі більш ніж на 54 млн гривень.

Про це повідомило інтернет-видання "КП в Україні".

Схема неправомірного заволодіння коштами державного бюджету докладно викладена на ресурсах НАБУ.

Після вказаної події вже підозрюваний Бабін намагався заперечувати факт вручення підозри - у соціальній мережі Facebook, а також відзначав свою невинність. Втім публічна позиція колишнього чиновник розійшлася з діями. Редакції видання достовірно відомо, що Бабін, розуміючи свою вину та невідворотність покарання, пішов на угоду зі слідством. І, відповідно, дав свідчення щодо своїх спільників. За це антикорупційні правоохоронні органи пообіцяли підозрюваному забезпечити покарання "умовно".

У професійних колах Бабін відомий не лише скандалами, які супроводжували звільнення його з кожної посади, а й повною деструктивністю і нездатністю побудувати роботу. Не досягнувши якихось значних результатів на жодній з посад в органах державної влади, Бабін проте не гребує численними претензіями на отримання коштів платників податків навіть вже після звільнення з цих посад.

Перебуваючи під слідством, підозрюваний Бабін придумав нову схему заволодіння державними коштами, ініціювавши вже не менше 5 судових проваджень, зміст кожного з яких зводиться до вимог виплати коштів платників податків. Які він, на його думку, незаслужено не отримав.

Усі позови зводяться до одного - важка, хоча і не тривала, робота на державних посадах в Міністерстві юстиції України, представництві Президента в Автономній Республіці Крим (АРК) та Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України завдала йому моральної шкоди, а держава заборгувала йому фінансові виплати за все в кілька мільйонів гривень.

Наприклад, пропрацювавши менше тижня на посаді радника секретаря РНБО, Бабін через суд вимагає виплатити йому зарплату майже за півроку, а також моральну шкоду в розмірі 15 тис. гривень.

Або, звільнившись за власним бажанням в листопаді 2018 року з посади представника Президента в АРК через зменшення заробітної плати, в березні цього року Бабін раптом вирішив стягнути з платників податків заробітну плату за більш ніж рік, протягом якого він вже не працює на цій посаді.

В основному суди відмовляють у задоволенні вимог Бабіна. Однак підозрюваний на цьому не зупиняється, продовжуючи оскаржувати рішення судів.

До речі, кожну з останніх посад підозрюваний залишав виключно з претензіями щодо незадовільних умов оплати праці (про що можна переконатися зі змісту судових рішень), а не через принципову позицію нібито патріота та небайдужого до долі країни громадянина, імідж якого Бабін старанно створює собі останнім часом.

В цьому аспекті біографія колишнього чиновника особливо цікава. Так вже тривалий час підозрюваний є радником адвокатського об'єднання Barristers. Адвокати об'єднання відомі участю в численних справах щодо захисту осіб, яких обвинувачують в розпалюванні війни в Україні або які публічно висловлювалися на підтримку диктаторських законів "16 січня".