Журналісти розповіли, як друзі по "Лізі Сміху" "рятують" приватну компанію від погашення кредитів

Верховний суд України внаслідок лобізму оточення Президента Володимира Зеленського у справі №873/41/19 скасував вердикт попередньої інстанції про стягнення заборгованості з компанії "Т.М.М." перед комерційним банком, на думку журналістів, такі рішення можуть стати небезпечним прецедентом для українського правосуддя.

Про це повідомило видання "РБК-Україна" в статті "Ліга недосмеха: як ламають систему правосуддя в Україні".

Так, компанія "Т.М.М." одного з найбагатших людей України в 2010-х Миколи Толмачова, працює на будівельному ринку з 1992 року, і за цей час стикалася з безліччю скандалів - від шахрайства до відкритих скарг мешканців. Прокуратура розслідувала по ній справу, в її офісі проводили обшуки, податкова пред'являла компанії штраф на сотні мільйонів гривень, а мешканці її житлового комплексу звинувачували компанію в низькій якості комунальних послуг, завищенні тарифів і залякуванні. При цьому про "дах" компанії розповідали журналісти "24 каналу".

"З Київської міською державною адміністрацією (КМДА) "Т.М.М." пов'язують близькі стосунки. Опікав Толмачова та його компанію Михайло Голиця, який 12 років займав пост заступника голови КМДА - начальника Головного управління житлового забезпечення", - писали ЗМІ.

Також згадувалися зв'язки Толмачова із заступником голови КМДА В'ячеславом Непопом, якого пов'язували з незаконними будівництвами в столиці, сам Непоп з 1998 року був керівником "Т.М.М." і, можливо, є одним із співвласників компанії.

У 2016 році "Укрсоцбанк", "ПУМБ" та Ощадбанк звинуватили "Т.М.М." в невиплаті кредитів на 1 млрд гривень. Вони звернулися про стягнення майна "Т.М.М." на 400 млн гривень, стягнуто авто та квартира власника компанії. Пізніше в "Т.М.М." збрехали про мирні домовленості з "Ощадбанком" - нібито на виплату близько 750 млн гривень банку вони уклали мирний договір, але банк цю заяву оскаржив у суді. Фірма Толмачова не повернула "Укрсоцбанку" 15 млн євро та запросила відстрочку. Банк запропонував програму реструктуризації, але компанія знову прострочила виплати, і "Альфа-Банк" (власник "Укрсоцбанку") почав переговори про врегулювання заборгованості. У 2018 році від фірми надійшла пропозиція про викуп боргу, банк погодився, але "Т.М.М." зірвала домовленості та звернулася до суду. Суд став на бік банку та майно "Т.М.М." виставили на торги через СЕТАМ. Її об'єкти були придбані зовнішніми покупцями на суму 100 млн гривень, так "Т.М.М." погасила значну частину боргу, але звернулася до суду, і програла. Компанія ініціювала розслідування проти банку, СЕТАМ і виконавчої служби, провадження було закрито Генеральною прокуратурою України.

Однак уже в 2019 році Служба безпеки України відновило справу "Т.М.М." за її заявою про порушення на торгах, було накладено арешт на продані об'єкти, документи вилучені у власників, майно передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Журналісти зазначили, що можливою причиною відновлення слідства є те, що фінансовим директором "Т.М.М." є Лариса Чивуріна - дружина редактора шоу "Ліга сміху" студії "95 Квартал" Андрія Чивуріна. З ним свого часу працювали Президент Володимир Зеленський та глава СБУ Іван Баканов. У сім'ї Чивуріних, за даними окремих ЗМІ, в той же час є готельний бізнес в окупованому Криму, але СБУ цей факт не турбує.

З подачі покровителів "Т.М.М." звернулася до Верховного суду і вимагала скасувати рішення попередньої інстанції. Колегія суддів без проблем задовольнила позов "Т.М.М.", навіть незважаючи на попередні рішення в аналогічних справах.