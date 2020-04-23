Працівники державного агропідприємства на Полтавщині звернулися до Президента за захистом від "депутата-рейдера зі Слуги народу" Трухіна

Колектив полтавського аграрного державного підприємства "ДГ ім. 9 Січня" звернувся до президента з проханням захистити від рейдерського захоплення їх підприємство, інформує портал poltava.to.

Такий лист працівники надіслали президенту, голові Полтавської обласної державної адміністрації, керівникам Полтавської обласної прокуратури, Служби безпеки України та обласного управління внутрішніх справ.

"Серед народних обранців у складі Верховної ради є і представник від "Слуги народу" з міста Дніпро, бізнесмен Олександр Трухін. Ні, Ви не помилилися, це той самий Олександр Миколайович, який є заступником голови бюджетного комітету, дії якого, Президент України, кілька місяців тому, а точніше напередодні нового року, порівняли з вчинками пацюків. Прийшовши до Верховної Ради, Олександр Миколайович (Трухін - ред.) не став даром гаяти часу, а приступив до активних дій: він швиденько звертається до керівництва Національної академії аграрних наук України, обіцяє їм кругленьку суму з державного бюджету. А взамін - керівництво Академії зобов’язувалося передати в оренду пану Трухіну окремі сільськогосподарські підприємства. В результаті цієї оборудки приїхали у ДП "ДГ ім. 9 Січня" так звані нові керівники", - зазначається у зверненні колективу.

За словами працівників підприємства, головна ціль заміни керівника підприємства - "віджим" землі підприємства напередодні запровадження ринку землі.

"Виконуючим обов’язки директора ДП "ДГ ім. 9 Січня" призначили Стадніченка С.М. Раніше він працював в одному із господарств Олександра Трухіна, а останнім часом - заступником голови Оболонської сільської ради Семенівського району. Зрозуміло, що С. Стадніченко підпише всі документи для "віджиму" землі. А надалі сценарій простий: з початком обігу землі, тобто з 1 липня 2021 року, хтось за копійки прибере до рук потужне сільськогосподарське підприємство. Той досвід уже є. За час роботи Стадніченка С.М. на посаді голови Оболонської сільської ради до рук пана Трухіна відійшло на території сільської ради біля 1 тис. га. пасовищ", - йдеться у листі.