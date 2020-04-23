Перешкоджання журналістам знімати в магазинах під час карантину карається законом, - адвокат

Інформація про пандемію коронавірусу є суспільно важливою, а відтак закон дозволяє журналістам її збір, відеозйомку у публічних місцях, зокрема, і у торгівельних залах. Тож будь-які перешкоди щодо зйомок у магазинах, з якими в останні тижні стикаються працівники українських ЗМІ, – необґрунтовані та тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Таке роз’яснення дає медіа-юристка ГО "Платформа прав людини", партнер Національної спілки журналістів України, Людмила Опришко.

Зазначимо, що інциденти, у яких журналістів виштовхує охорона з торгових залів – непоодинокі.

Так, наприкінці березня на Хмельниччині власник магазину, що торгує засобами особистої гігієни, пошкодив руку журналістці телеканалу NEWSONE Татяні Сивоконь. А все через те, що вона поцікавилася, чи можна там придбати медичні маски. Чоловік почав заламувати кореспондентці руки, викручувати пальці, щоб вирвати пакет з масками. При цьому пошкодив і мікрофон. Внаслідок травми журналістка змушена була звернутися до лікарні, де їй наклали гіпс.

17 квітня охоронець великого супермаркету у Самборі на Львівщині грубо штовхав журналіста телеканалу Перший західний, аби завадити зйомці дотримання у магазині карантинних вимог та протиепідемічних правил.

Як коментує адвокатеса Людмила Опришко, протидія журналістам у використанні відеокамери, наприклад, в магазинах чи на вулицях, в парках, скверах чи інших громадських місцях є незаконною.

"Табу на проведення журналістами відеозйомки у приміщенні магазину взагалі складно пояснити. Саме тому типовою є ситуація, коли охоронці навіть не можуть назвати причину заборони на використання відеокамери в приміщенні закладу торгівлі. Досвід показує, що аргумент, який у подібних випадках найчастіше наводиться – необхідність збереження комерційної таємниці. Втім, таке пояснення є хибним", – зазначає юристка.

І пояснює: щоб певні відомості можна було віднести до комерційної таємниці, вони повинні бути невідомими іншим особам та не бути легкодоступними (див. статтю 505 ЦК України). Але інформація про те, що відбувається всередині магазинів, є легкодоступною і відомою усім відвідувачам. Тому вона не відносяться до комерційної таємниці.

Крім того, інформація про дотримання протиепідемічних правил зараз є суспільно важливою, тож доступ до неї обмежувати не дозволено.

"А саме цю інформацію, як можна нерідко переконатись, і хочуть приховати власники магазинів, які самі не дотримуються встановлених вимог протидії поширенню інфекції. Тому, в таких випадках перешкоджання проведенню відеозйомки буде вважатись перешкоджанням законній професійній діяльності журналіста, що може призвести до притягнення винуватців до кримінальної відповідальності, зокрема, за статтею 171 КК України", – наголошує Людмила Опришко.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко зазначає: в умовах епідемії журналісти ризикують здоров’ям і життям, щоб надавати аудиторії достовірну і неупереджену інформацію. Утім, рівень фізичної агресії до них – надзвичайно високий.

"Журналісти, як і представники інших важливих професій, зараз – на передовій. І ця неповага до репортерів з боку певних агресивних громадян варта і суспільного осуду, і належної реакції правоохоронців. Тим більше, що журналісти висвітлюють не теми приватного інтересу, а суспільно важливу інформацію", – наголошує Сергій Томіленко.