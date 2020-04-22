Єрмак лобіює в Офісі Генпрокурора свого радника, – журналіст

Олег Кіпер – колишній заступник начальника слідчого управління Генеральної прокуратури України (ГПУ), а нині позаштатний помічник керівника Офісу Президента може незабаром стати заступником генпрокурора Ірини Венедиктової.

Про це повідомив журналіст Андрій Коваленко у своєму блозі для видання "Цензор.нет".

За його даними, з призначенням на посаду нового генпрокурора Ірини Венедиктової активізувалися різні політичні та економічні групи, які хочуть поставити "своїх" людей на високі посади у відомстві з метою захисту своїх інтересів і впливу на ситуацію в країні в цілому.

"За відсутності нормальних кандидатів, доходить до того, що еліти просувають фігурантів не одного десятка корупційних скандалів та навіть фігурантів кримінальних справ", - написав журналіст.

Так, одним з таких кандидатів є позаштатний радник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака – Олег Кіпер, людина з досить багатим минулим.

Під час президентства Януковича він обіймав посаду заступника голови слідчого управління ГПУ, але після Революції гідності був звільнений з прокуратури у зв'язку з люстрацією. Після Кіпер формально займався адвокатською діяльністю та балотувався до Одеської міської ради в 2015 році, щоправда, безуспішно.

Після цього колишній прокурор зосередив свої зусилля на розвитку сімейного бізнесу разом з другом – на той час співробітником ГПУ Сергієм Кізем, що цей бізнес кришував, особливо не криючись - вказував Кіпера власником автомобіля BMW, яким прокурор користувався.

"Після відставки генпрокурора Луценка ситуація змінилася. Олег Кіпер подав позов до адміністративного суду про поновлення на посаді в ГПУ та визнання люстрації незаконною. Суд позов задовольнив", - повідомив журналіст. – І тепер різні групи впливу проштовхують на посаду заступника генпрокурора цього корупціонера".

Більш того, за даними Коваленка, Кіпер також має кримінальне минуле. В 2010 році він на своєму автомобілі збив на смерть дитину на трасі "Київ – Одеса". Зв'язки та підкуп зробили свою справу – справу закрили, а батьки загиблої дитини відмовилися від претензій до прокурора.

Журналіст здивувався, невже про це не знає Венедиктова, яка з трибуни Верховної Ради України давала слово зробити прокуратуру ефективним органом у боротьбі з корупцією?

"Вочевидь, що нові можливості, що відкриваються перед Кіпером – результат лобі з боку голови ОП Єрмака, - написав журналіст. – Але такі призначення – це початок кінця прокуратури як правоохоронного органу та її керівника, який несе відповідальність як за роботу органу в цілому, так й за своїх підлеглих".