Бойко назвав цинічною пропозицію Шмигаля працювати за 6-8 тис. гривень на місяць

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко назвал циничным предложение премьер-министра Дениса Шмыгаля о размере ежемесячной заработной платы в 6-8 тыс. гривен для граждан Украины в период борьбы с коронавирусом.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Незважаючи на важку ситуацію, в якій країна опинилася в першу чергу через нездатність влади передбачити розвиток ситуації з епідемією коронавірусу і своєчасно вжити необхідних заходів, діяльність уряду як і раніше виглядає безсистемною метушнею", – заявив Юрій Бойко.

За його словами, недолугість дій влади призвела до того, що українське суспільство втрачає впевненість у завтрашньому дні, а соціальна напруженість – наростає. "Громадяни, які доїдають останні запаси, і бізнес, який несе величезні збитки, перебувають у розгубленості. За оцінками експертів, кількість безробітних в країні досягає 3 млн, зупинилися 45% підприємств", – сказав він.

Юрій Бойко зазначив, що, незважаючи на це, Кабінет міністрів 22 квітня ухвалив рішення про продовження карантину до 11 травня, так і не ознайомивши українців з якимись зрозумілими розрахунками обґрунтованості таких заходів.

"Швидше за все, через їхню відсутність. Лише після окрику Президента прем'єр-міністр нещодавно окреслив туманні перспективи пом'якшення карантинних обмежень. При цьому закликав громадян приготуватися провести найближчі роки в режимі виживання на зарплату в 6-8 тисяч гривень. Більшого цинізму важко собі уявити", – сказав опозиційний політик.

Юрій Бойко підкреслив, що надзвичайно потрібні громадянам і економіці рішення Кабінет Міністрів приймає з великими затримками.

"Лише на сьогоднішньому засіданні уряд вніс зміни до своїх постанов, щоб відділи соцзахисту змогли виплачувати разову допомогу 1 000 гривень всім громадянам, які мають право на її отримання. Нагадаю, мова йде про ту виплату, яку Президент Зеленський пообіцяв понад місяць тому – 16 березня. Також запізнілим виглядає прийняття Кабінетом Міністрів Порядку надання коштів для фінансування допомоги з тимчасового безробіття на період карантину. Карантин вже триває більше місяця – з 11 березня, сотні тисяч людей відправлені у неоплачувані відпустки, а порядок і розмір допомоги для них уряд зміг затвердити лише зараз! Аналогічна ситуація і з прийнятим сьогодні Кабінетом Міністрів Порядком використання коштів фонду боротьби з епідемією коронавірусу та її наслідками. Затвердити його треба було набагато раніше!" – наголосив Юрій Бойко.

"Також сьогодні Кабінет Міністрів нарешті прийняв рішення повернути держрегулювання цін на деякі продовольчі товари та ліки. Звичайно, краще пізно, ніж ніколи, але треба сказати, що "Опозиційна платформа - За життя" говорила про необхідність зробити це вже давно, і включила цю вимогу до розробленого фахівцями партії Антикризового плану. Цей перелік системних і продуманих заходів щодо пожвавлення економіки і підтримки громадян майже місяць тому (28 березня) був запропонований нами уряду і президенту. Влада, на жаль, вирішила його проігнорувати, хоча сама виявилася неспроможною запропонувати країні комплексний план ефективної боротьби з наслідками епідемії. Ми закликаємо уряд переступити через свої політичні амбіції, згадати про свою відповідальність перед країною і розпочати виконання Антикризового плану, розробленого опозицією", – резюмував співголова фракції ОПЗЖ.