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22 квітня 2020, середа, 16:41 13
Політика 2020-04-22T18:30:03+03:00
Українські Новини
В карантин майже вдвічі зросли неплатежі за газ клієнтів "Закарпатгаз Збуту"

В карантин майже вдвічі зросли неплатежі за газ клієнтів "Закарпатгаз Збуту"

Александр Дмитриенко

У березні 2020 року за газ сплатили 82% споживачів Закарпаття, що на 11% менше розрахунків у березні минулого року. У 13% клієнтів (35 тисяч споживачів) "Закарпатгаз Збуту"  борг за газ перевищує 3 000 грн.

Загальний борг закарпатців за газ станом на початок квітня 2020 року складає майже 1,04 млрд грн, що на 23% менше, ніж минулого року. При цьому у "Закарпатгаз Збуті" зазначають, що розрахунки клієнтів за спожитий газ погіршилися з моменту запровадження карантину. В той же час компанія надає можливості розраховуватись за газ не виходячі з дому, декількома видами онлайн та мобільних сервісів.

“Зменшення загального боргу пов’язане, у першу чергу, з тим, що ціна на газ у поточному опалювальному періоді знизилася на 22% від ціни минулорічного періоду”, — пояснила директорка ТОВ «Закарпатгаз Збут» Вікторія Томинець.

ТОВ «Закарпатгаз Збут» вимушене нагадати про необхідність повного та своєчасного виконання зобов’язань з оплати вартості спожитого газу та недопущення накопичення заборгованості.

“Декотрі споживачі вирішили не сплачувати за газ у період карантину. Нині дійсно складна ситуація в країні і ми з розумінням ставимося до ситуації. Однак, запроваджений Кабінетом міністрів України карантин не звільняє від виконання обов’язків з оплати за фактично спожитий газ. Кошти за газ доведеться сплатити у будь-якому разі. Варто не накопичувати борги і розраховуватися за газ вчасно, тим паче що значна частка населення отримує готівкою субсидію та пільгу на оплату житлово-комунальних послуг і повинна ці кошти використовувати за їх цільовим призначенням”, — прокоментувала Вікторія Томинець.

Вікторія Томинець додала, що своєчасна оплата за газ дасть можливість у повному обсязі забезпечувати споживачів природним газом, розраховуватися з оптовими постачальниками, сплачувати податки, збори та обовязкові платежі до бюджету, а також виплачувати працівникам заробітну плату.

Для обмеження візитів у місця скупчення людей ТОВ "Закарпатгаз Збут" пропонує користуватися сучасними можливостями онлайн-розрахунків за спожитий газ через “Особистий кабінет”, Viber-бот 7104ua або за допомогою платіжних онлайн систем, які пропонують банківські установи.

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