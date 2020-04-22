У Світовому банку розповіли про вимоги до закупівель в Україні: досвід, обороти, термін роботи на ринку

Компанії, які мають намір взяти участь у закупівлях в рамках проектів Світового банку в Україні, повинні відповідати певним стандартизованим вимогам, серед яких досвід роботи на ринку та обсяги обороту коштів за попередні періоди.

Про це у своїй колонці для "Центру транспортних стратегій" написав фахівець із закупівель Світового банку Дмитро Донець.

За його словами, сьогодні в Україні впроваджується 8 інвестиційних проектів, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Світовим банком, МБРР), загальною вартістю 2,3 млрд гривень в різних сферах - починаючи від інфраструктури, закінчуючи енергетикою та соціальними проектами. Найбільший, об'ємом фінансування в 450 млн доларів, стосується поліпшення автомобільних доріг і безпеки руху.

"Банк має власні стандартизовані правила і процедури закупівель, які застосовуються у всіх проектах, що фінансуються нашої міжнародною організацією у всіх країнах світу. ... З 2016 року в усьому світі впроваджуються проекти за новими правилами закупівель. Кваліфікаційні вимоги, які прописуються в документації, більш менш стандартизовані, але кожен конкретний випадок коли і як вони встановлюються - унікальний", - додав він.

Зокрема, написав Донець, незалежно від застосовуваного режиму закупівель діють певні кваліфікаційні вимоги для учасників торгів, наприклад наявність досвіду виконання подібних проектів в минулому. Тобто учасник торгів повинен показати, що у нього вже був досвід виконання подібних за своєю суттю і складності контрактів (за сумою, видам робіт/товарів, періодам реалізації та т.д.). Серед інших вимог - період існування компанії на ринку. Як правило, це 5-10 років.

"Якщо учасник не відповідає вимогам, то за нашими правила дозволяється об'єднання декількох учасників в спільне підприємство, консорціум і т.д. При цьому завжди повинен бути визначений лідер цього об'єднання та він повинен нести найбільший тягар відповідальності відповідності кваліфікаційним вимогам. Тобто, якщо усі кваліфікаційні вимоги можна оцінити як 100%, то зазвичай лідер повинен відповідати не менше 50% цих вимог", - уточнив експерт МБРР.

Також є вимоги до грошового обігу ("кешфлоу") за рік. "Ми хочемо бути певними, що учасник торгів має достатньо ресурсів або необхідний доступ до таких для реалізації контракту та зможе мобілізувати ці ресурси для якнайшвидшого старту виконання контракту", - зазначив Донець.

Не можуть брати участь в проектах, що фінансуються на кредитні гроші МБРР, компанії та особи, які занесені до "чорного списку" за попередні порушення принципів закупівель, компанії, які підпадають під санкції, держкомпанії, які не відповідають критеріям участі, а також учасники, у яких є конфлікт інтересів з замовником.

Нагадаємо, "Укравтодор" розробив методичні рекомендації для проведення закупівель в сфері дорожнього будівництва, в яких, серед іншого, також рекомендується висувати до учасників вимога по досвіду виконання робіт (ремонту, обслуговування, будівництва) з дорогами відповідної категорії. Опоненти "Укравтодору" вважають цю вимогу дискримінаційною.