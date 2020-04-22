Панаіотіді, яка приймала рішення на користь скандального Амірханяна, тепер блокує прийняття методології "Укравтодору" - ЗМІ

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Світлана Панаіотіді блокує прийняття методології для проведення закупівель робіт, товарів і послуг для цілей дорожнього будівництва. Про це пишуть Економические новости. За даними видання, чиновниця може робити це в інтересах "тендерних тролів", в тому числі компаній скандального учасника тендерних торгів Араїка Амірханяна.

Видання нагадує, що Панаіотіді разом з Агієй Загребельською були державними уповноваженими Антимонопольного комітету і в складі його колегії приймали безліч позитивних рішень на користь компаній Амірханяна, зокрема, ПП "Полтавабудцентр" і ТОВ "Міколаївбудцентр". Своєю чергу, самого Амірханяна неодноразово затримували, звинувачували у фінансуванні тероризму та викривали в несумлінному виконанні дорожніх робіт.

Загребельська разом з екс-главою ДАК "Автомобільні дороги України" Артемом Гриненком відстоюють позицію про дискримінаційність ряду положень методології дорожніх закупівель, яку розробив "Укравтодор" разом з ключовими учасниками ринку. За даними журналістів, таких же позицій дотримується і Панаіотіді. Вона є профільним заступником міністра економіки Ігоря Петрашка і курирує, в тому числі, питання затвердження нової дорожньо-будівельної методики міністерством.

Напередодні на своїй сторінці в Facebook Панаіотіді назвала методологію "дискусійною", а також послалася на "ризики", які раніше позначив в своєму рішенні АМКУ.

"Мова йде про звуження конкуренції за дискримінаційні вимоги до учасників, не просто порушує принципи вільної конкуренції, а й збільшує ризик оскарження і затягування початку дорожніх робіт. Схоже, що відповідальність за ці ризики хочуть перекласти на плечі Мінекономіки", - написала Панаіотіді.

"Втім, за даними джерел в міністерстві, на робочому місці позиція Панаіотіді набагато більш рішуча й однозначна, оскільки вона систематично намагається донести до керівництва і ряду ключових чиновників Мінекономіки "шкоду" методології "Укравтодору", - пише видання.

За однією з версій, яка циркулює в коридорах Мінекономіки, завдання-максимум, яке ставлять перед собою лобісти "тендерних тролів" - не допустити прийняття методології "Укравтодору" зовсім. При "песимістичному" сценарії розглядається варіант як можна довше вносити в документ правки і вихолощувати його від основних положень, що запобігають тролінгу і зривів тендерів, а також фінансових ризиків.

Зокрема, пропонується виключити з документа згадки про необхідність досвіду виконання аналогічних договорів, вимоги про наявність АБЗ на найближчій відстані від об'єкта будівництва. Крім того, "шкідливими" називають норми методології про наявність позитивних відгуків від замовників - скасування цього положення дозволить брати участь в торгах компаніям, які вже мають недобудовані об'єкти або не виконують гарантійні зобов'язання.

"Якщо ці пункти не будуть категорично виключені, діяльність робочої групи з доопрацювання методології може бути заблокована, що безумовно, грає на руку "тролів". Адже за відсутності єдиного підходу до стандартів тендерних процедур дозволяє, з одного боку, замовникам виписувати умови під своїх фаворитів, а з іншого - компаніям-"пустушкам" блокувати дорожнє будівництво, засипаючи Антимонопольний комітет численними скаргами. Мінекономіки поки займає вичікувальну позицію, однак маючи в керівництві прямого "лобіста" інтересів однієї зі сторін, нескладно припустити, в який бік, найімовірніше, шатнется маятник", - додають журналісти.