"Брехня і маніпуляція корупціонера". В "Укрлендфармінг" Бахматюка відповіли на заяви Шабунін

В агрохолдингу Олега Бахматюка відреагували на заяви керівника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна щодо пропозиції бізнесмена повернути державі 8 млрд боргів банків.

Так 21 квітня цього року в ефірі "24 каналу" керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, що є підозрюваним у справі про розкрадання 133 млн доларів грантових коштів на лікування хворих на ВІЛ/СНІД, туберкульоз і малярію, заявив, що пропозиція Олега Бахматюка щодо врегулювання заборгованості "ВіЕйБі Банку" і виплату державі 8 млрд грн ніби була зроблена під тиском слідства. "Наприклад, справа Бахматюка, який є ексвласником VAB Банку і ховається закордоном. Зараз, коли його майже наздогнали, він готовий віддати 8 мільярдів в бюджет, аби лише не сісти", - сказав Шабунін.

"Хочемо нагадати людині, яка є підозрюваною в крадіжках допомоги хворим, що вперше пропозиція по виплаті державі 8 млрд грн боргів банків, що виникли в результаті великої банківської кризи 2014-2015 років, була зроблена Олегом Бахматюком ще 2 роки тому, коли не існувало ніякого переслідування нашого акціонера з боку НАБУ. Тому така заява є не більшим, ніж грубою маніпуляцією і банальною помстою звичайного корупціонера, який ховається за маскою "борця з корупцією", - заявили в агрохолдингу.