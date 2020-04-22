підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.7
˟
  • Новини
  • Економіка
  • "Брехня і маніпуляція корупціонера". В "Укрлендфармінг" Бахматюка відповіли на заяви Шабунін
22 квітня 2020, середа, 11:31 377
Економіка 2020-04-22T12:45:03+03:00
Українські Новини
"Брехня і маніпуляція корупціонера". В "Укрлендфармінг" Бахматюка відповіли на заяви Шабунін

"Брехня і маніпуляція корупціонера". В "Укрлендфармінг" Бахматюка відповіли на заяви Шабунін

Ірина Дорофейчук
Бахматюк, НАБУ, Укрлендфармінг, Центр протидії корупції, Шабунін
Віталій Шабунін. Фото: 24 канал
Віталій Шабунін. Фото: 24 канал

В агрохолдингу Олега Бахматюка відреагували на заяви керівника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна щодо пропозиції бізнесмена повернути державі 8 млрд боргів банків.

Так 21 квітня цього року в ефірі "24 каналу" керівник  "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, що є підозрюваним у справі про розкрадання 133 млн доларів грантових коштів на лікування хворих на ВІЛ/СНІД, туберкульоз і малярію, заявив, що пропозиція Олега Бахматюка щодо врегулювання заборгованості "ВіЕйБі Банку" і виплату державі 8 млрд грн ніби була зроблена під тиском слідства. "Наприклад, справа Бахматюка, який є ексвласником VAB Банку і ховається закордоном. Зараз, коли його майже наздогнали, він готовий віддати 8 мільярдів в бюджет, аби лише не сісти", - сказав Шабунін.

"Хочемо нагадати людині, яка є підозрюваною в крадіжках допомоги хворим, що вперше пропозиція по виплаті державі 8 млрд грн боргів банків, що виникли в результаті великої банківської кризи 2014-2015 років, була зроблена Олегом Бахматюком ще 2 роки тому, коли не існувало ніякого переслідування нашого акціонера з боку НАБУ. Тому така заява є не більшим, ніж грубою маніпуляцією і банальною помстою звичайного корупціонера, який ховається за маскою "борця з корупцією", - заявили в агрохолдингу.

Більше новин про: Бахматюк НАБУ Укрлендфармінг Центр протидії корупції Шабунін

Підприємство Олега Бахматюка передало продуктові н...
Ситник задекларував земельну ділянку дружини в Кри...
Олег Бахматюк пропонує державі повернення 8 млрд г...
Венедіктова подала в суд на "Українську правду" та...
В Україні за день 467 нових заражених коронавірусом. Всього майже 6,6 тис. інфікованих
Україна 42-й день на карантині, до його закінчення залишилося 2 дні
Новини
У Державній фіскальній службі зменшилась кількість корупційних злочинів, - Солодченко 12:45
Північну Корею замість Кім Чен Ина може очолити його молодша сестра, – ЗМІ 12:44
Протягом місяця Нефьодов піде у відставку, - ЗМІ 12:31
За минулу добу в ЗСУ зафіксували ще 4 випадки коронавірусу 12:28
Шмигаль розповів, коли відкриють кордони в Україні 12:07
більше новин
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів 10:05
Україна 41-й день на карантині, до його закінчення залишилося три дні 09:00
Учасники акції "Твоя енергонезалежність" можуть отримати залишок коштів 11:51 Прес-реліз
Ярославський запросив провідних вірусологів в Харків, де створює "антикоронавірусний" центр 20:38
У мережу потрапило скандальне листування міністра юстиції Малюськи про роботу АРМА, - ЗМІ 10:59
більше новин
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів 10:05
Піщаний вихор. Фото: Facebook/Олександр Смеричанский
Під Києвом зафіксували незвичайний пиловий вихор 15:34
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
Всіх вчителів-пенсіонерів переведуть на роботу за договором на 1 рік 17:26
В Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста 20:50
більше новин
Допомога безробітним і держрегулювання цін: чим ще сьогодні займеться Кабмін
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok