Ярославський запросив провідних вірусологів в Харків, де створює "антикоронавірусний" центр

Сьогодні на Радіо "Свобода" вийшло інтерв'ю Олександра Ярославського, в якому бізнесмен розповів про боротьбу з коронавірусом на Харківщині. Як відомо, власник і президент DCH був одним з учасників зустрічі в Офісі Президента 19 березня, коли обговорювалася участь великого бізнесу в протидії пандемії.

Олександр Ярославський подякував Президенту України за організацію цієї наради: "Я думаю, глав адміністрацій йому не було сенсу спеціально збирати. А ми (бізнесмени) рідко буваємо у президента, він зібрав нас, щоб задіяти в цій боротьбі з коронавірусом". На припущення журналістки, що "області віддали на відкуп" Олександр Ярославський відповів: "Який відкуп, якщо така біда". А на її запитання "чи є у нас держава?" він відповів "Бізнес, як виявилося, у нас точно є".

Бізнесмен розповів, що ще до початку епідемії в Україні він отримав тривожне повідомлення від свого друга, китайського мільярдера Джека Ма. Потім завдяки йому ж дізнався, чим ПЛР-тести відрізняються від експрес-тестів, а потім і зміг організувати поставкув в нашу країну високоточних лабораторних тест-систем. Як відомо, 50 тис. ПЛР-тестів Джек Ма передав Україні в дар після розмови з Ярославським, після чого Олександр Ярославський купив за свої гроші ще 100 тис. ПЛР-тестів по $ 8,5 за одиницю. І додатково організував закупівлю реагентів для всіх цих тест-систем. "Без них би ми тести на парканах розклеювали би", - сказав він.

Характеризуючи стан справ на Харківщині. бізнесмен підкреслив: "Буду говорити як харків'янин - конкретно. Я готовий себе порівнювати з трактором ХТЗ, тому що ми випускаємо відмінні трактори.Я не відповідаю за Харківщину, я відповідаю за те, за що я як громадянин взявся. Тобто відповідаю за те, щоб все було хорошо.Я на стороні порядку і дисципліни ".

Олександр Ярославський так прокоментував свою взаємодію з органами влади "Система відпрацьована: влада швидко організувалася, переконала людей, що треба подбати про себе, не гуляти без діла, а люди у нас дисципліновані. Я з мером на контакті цілодобово. В області, я так розумію менше питань, але ми регулярно телефонуємо один одному. Губернатор класний хлопець. Ніколи не буває без шорсткостей, чик-чик-чик все стало на свої місця і погнали. Це не той час, коли треба сидіти і дутися один на одного. треба працювати ". А обговорюючи спільну з харківським мером акцію роздачі продуктових і лікарських наборів, бізнесмен нагадав про те, як свого часу влада і бізнес боролися за право проводити матчі Євро-2012 і проводили цей турнір. "Люди нас знають. Знають, що, коли взялися за" Металіст ", порвали всіх у футболі. Взялися за Євро-2012 - победілі.Оні знають, що ми переможці. Тобто, якщо ми за щось беремося, то це 100 % успіх. Люди знають, що Саша і Геша (Геннадій Кернес) - все в повному порядку. Ну, і Альоша (Кучер), звичайно. Людям потрібна впевненість ", - сказав Ярославський.

Окремо Олександр Ярославський розповів про свою ідею створити всеукраїнський центр вірусології в рамках створюваного зараз технопарку "Екополіс ХТЗ": "Прийшла ідея створити центр для боротьби з такими епідеміями. Я даю гроші. Мер висловив підтримку, що він буде допомагати. Центр буде створено на базі клініки заводу ХТЗ, тому що там є приміщення 6 тыскв. м. Ми купимо найсучасніше обладнання". Бізнесмен запросив до Харкова провідних українських вчених-вірусологів і пообіцяв наградуза винахід вакцини проти коронавіруса: "Я не можу дати більше, ніж президент, це нетактовно. Я не можу дати стільки, скільки дав президент, це теж нетактовно. Плюс до того мільйону, який дає президент Зеленський, я дам мільйон мінус один долар — 999 тисяч 999 доларів".

На завершення інтерв'ю Ярославський підкреслив, що залишається в Україні і буде докладати всі зусилля для боротьби з епидеміюєю. "Я не можу захворіти – хто буде працювати, боротися з коронавірусом? І полетіти не можу. Аеропорт належить мені, і він закритий".

Нагадаємо, днями в Харків прибула перша партія медичного обладнання для вірусологічного центру Олександра Ярославського.