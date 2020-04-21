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21 квітня 2020, вівторок, 17:21 13
Верховна Рада і партії 2020-04-21T18:45:01+03:00
Українські Новини
Влада хоче продовжити карантин, оскільки не має стратегії виходу з кризи, – Бойко

Влада хоче продовжити карантин, оскільки не має стратегії виходу з кризи, – Бойко

Тетяна Зотова
Карантин, Опозиційна платформа - За життя, Юрій Бойко, ОПЗЖ, Коронавірус, Covid-19, Економічна криза
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко заявив, що намір продовжити загальнонаціональний карантин продиктоване відсутністю у чинної влади стратегії виходу як з протиепідемічної, так і економічної кризових ситуацій пандемиии коронавіруса COVID-19.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Уряд ховає відсутність економічної і протиепідемічної стратегії за продовженням карантину, тим часом бізнеси розоряються, люди втрачають роботу, а сім'ї бідніють. Нам вчергове демонструють слайди, де взагалі відсутні будь-які розрахунки і конкретика щодо ключових макропоказників і галузей промисловості", - сказав Бойко.

Політик зазначив, що європейські країни давно розпочали програми підтримки економіки і вже активно готуються до виходу з карантину.

"Проводять масові тестування, називають дати відкриття шкіл, визначають, які бізнеси і коли зможуть приступити до роботи, тоді як в Україні немає навіть точної цифри щодо кількості безробітних. 364 тис. (безробітних), як твердить офіційна статистика чи все-таки близько 3 млн з огляду на тих заробітчан, які повернулися, і тих, хто втратив роботу через карантин?" - зазначив Юрій Бойко.

Політик звернув увагу на відсутність прогнозних даних про втрати в галузях, які найбільше постраждали від карантинних заходів.

"Досі немає інформації про втрати, яких зазнали такі сектори економіки, як транспорт, готельний і туристичний бізнес, сфера послуг і т.д. Немає відповіді, як влада планує відновлювати роботу індустріального сектора. Під ударом опинилася обробна промисловість, будівництво. Що буде з сільським господарством, який ми очікуємо врожай? Хтось проаналізував вплив посухи, обміління річок? Все, на що спромоглася влада, - це віддати 144 млрд (гривень) на виплату за зовнішніми боргами і розпродати землю заради траншу розміром 8 млрд (доларів) від МВФ", - підкреслив співголова фракції ОПЗЖ.

Він також наголосив на важливості продовження мирного процесу, про що влада також мовчить.

"Зняття блокади з Донбасу, активізація переговорів з усіма сторонами конфлікту - це єдиний спосіб повернути мирним шляхом наші території й активізувати економіку, запустивши промисловість східного регіону і повернувши традиційні ринки для наших товаровиробників. А головне - повернути наших громадян і зупинити загибель людей. Це питання, таке ж першочергове, як боротьба з епідемією, – ключове для нашої політичної сили", - сказав опозиційний політик.

"Опозиційна платформа - За життя" підготувала економічну програму, спрямовану на подолання бідності і підтримку національної економіки. Ми також запропонували план рішучих антикризових заходів. І прийняти його необхідно вже у найближчі тижні, інакше все обернеться катастрофічними наслідками і для бюджету, і для соціально-економічної ситуації в цілому", - резюмував Юрій Бойко.

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