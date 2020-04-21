підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.77
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Підприємство Олега Бахматюка передало продуктові набори до Великодня малозабезпеченим та старшим жителям сіл трьох областей
21 квітня 2020, вівторок, 13:31 369 Фото
Економіка 2020-04-21T14:00:02+03:00
Українські Новини
Підприємство Олега Бахматюка передало продуктові набори до Великодня малозабезпеченим та старшим жителям сіл т

Підприємство Олега Бахматюка передало продуктові набори до Великодня малозабезпеченим та старшим жителям сіл трьох областей

Петро Стуженко
Олег Бахматюк, Пасха, Бахматюк, Ukrlandfarming, Укрлендфармінг, Агрокомпанія Прикарпаття
Допомога від Укрлендфармінг Фото: УЛФ
Допомога від Укрлендфармінг Фото: УЛФ

ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття", що входить до складу групи компаній "Укрлендфармінг" (UkrLandFarming) Олега Бахматюка, передало подарунки до Великодніх свят малозабезпеченим сім'ям та людям похилого віку.

Подарунки до великодніх свят жителям сіл в Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях зібрали і передали аграрії з ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття", що входить до складу групи компаній "Укрлендфармінг" (UkrLandFarming). Про це повідомляє пресслужба компанії.

Працівники компанії відвідали своїх орендодавців у всіх селах, де веде виробничу діяльність підприємство.

Як повідомили в "Агрокомпанії Прикарпаття", подарунки до Великодня вони збирають вже не перший рік, це вже стало традицією. Основну увагу приділяють підтримці малозабезпеченим сім’ям та людям старшого віку, яким цього року зібрали і передали продуктові набори.

"Для нас це не лише нагода привітати людей зі святами, а і можливість підтримати тих, хто потребує допомоги, у ці непрості часи", - розповідає директор підприємства Галина Іванчук.

Нагадаємо, що наприкінці березня цього року ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття" надало допомогу Обласному клінічному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для придбання захисних костюмів для всіх бригад швидкої допомоги в області, допомогла Городенківській центральній районній лікарні та Монастириській районній лікарні в Тернопільській області з придбанням апаратів штучної вентиляції легенів, а для Чемеровецької районної лікарні в Хмельницькій області закупили 4 ультразвукових інгалятора. Підприємство входить до складу агрохолдингу "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка.

Більше новин про: Олег Бахматюк Пасха Бахматюк Ukrlandfarming Укрлендфармінг Агрокомпанія Прикарпаття

Підприємство Бахматюка на Прикарпатті закупило обл...
Олег Бахматюк пропонує державі повернення 8 млрд г...
В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезон...
Сьогодні християни східного обряду святкують Велик...
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів
В Україні 6,1 тис. інфікованих коронавірусом. За добу загинули 10 осіб
Новини
На зовнішній стороні маски — не менше тижня. Вчені уточнили, скільки коронавірус живе на різних поверхнях 13:47
Допомога від Укрлендфармінг Фото: УЛФ
Підприємство Олега Бахматюка передало продуктові набори до Великодня малозабезпеченим та старшим жителям сіл трьох областей 13:31 Фото
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Кличко розповів, коли в Києві послаблять карантин 13:16
"Противірусна" підтримка литовських ЗМІ: більше реклами, зниження податків та компенсації на доставку 13:13
Смертність від коронавіруса серед чоловіків по Києву вище, ніж серед жінок, — Кличко 13:05
більше новин
Білецький запропонував ДСНС добровольців для гасіння лісових пожеж, - відео 15:45
Україна 41-й день на карантині, до його закінчення залишилося три дні 09:00
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
У мережу потрапило скандальне листування міністра юстиції Малюськи про роботу АРМА, - ЗМІ 10:59
Міністр інфраструктури Криклій побудував корупційну схему в порту "Південний", - Дубинський 12:01
більше новин
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
В Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста 20:50
Ціна на нафту в США пішла в мінус 21:56
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів 10:05
На Великдень у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях була найдорожча електрика за весь квітень 15:11
більше новин
Україна 41-й день на карантині, до його закінчення залишилося три дні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok