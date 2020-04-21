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  • Міністр інфраструктури Криклій побудував корупційну схему в порту "Південний", - Дубинський
21 квітня 2020, вівторок, 12:01 372
Політика 2020-04-21T14:00:03+03:00
Українські Новини
Міністр інфраструктури Криклій побудував корупційну схему в порту "Південний", - Дубинський

Міністр інфраструктури Криклій побудував корупційну схему в порту "Південний", - Дубинський

Сергій Паламаренко
Порт, Південний, Ахметов, інфраструктура, Криклій, Дубинський
Владислав Криклій. Фото: dubinsky.pro
Владислав Криклій. Фото: dubinsky.pro

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський повідомляє, що міністр інфраструктури Владислав Криклій змінив керівництва державного порту "Південний" в інтересах Ріната Ахметова.

"На початку листопада 2019 року міністр Владислав Криклій раптово звільняє чинного директора "Південного" Анатолія Яблуновського і призначає на його місце директора Маріупольського порту Олександра Олійника - ставленика Олександра Смирнова (директор ТОВ "Портінвест"), який є смотрящим від Ахметова за портової галуззю", - пише Дубинський на своєму сайті.

За його даними, за короткий час Олійник організував роботу "Південного" максимально вигідно для "Метінвесту" Ахметова.

"Якщо при попередньому керівництві намагалися дотримуватися хоч якогось балансу між декількома власниками вантажу "Метінвест", Ferrexpo і більш дрібними компаніями. То Олійник насамперед закрив доступ до причалів для Ferrexpo і знизив ставки для "Метінвесту" (це при високій ціні на руду)", - стверджує нардеп.

Дубинський стверджує, що Криклій розмістив своїх людей в усі інфраструктурні галузі, людей, які мають за спиною цілий корупційний список справ.

"А значить налагоджує схеми подальшого розкрадання бюджетних грошей", - сказав депутат.

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